49. İstanbul Müzik Festivali, açık havada dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 18 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 49. İstanbul Müzik Festivali konserleri, İstanbul’un en keyifli açık hava mekânlarında gerçekleştirilecek. Festival, teması, repertuvarı ve yan etkinlikleriyle, "Başka bir dünya mümkün mü?" sorusuna müziğin diliyle yanıt arayacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen İstanbul Müzik Festivali, tarihinde ilk kez, programındaki tüm konserleri açık hava mekânlarda gerçekleştirecek. Festival, bir ay boyunca 14 farklı mekânda Türkiye ve yurtdışından 30’un üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı ağırlayacak.

49. İstanbul Müzik Festivali kapsamında düzenlenecek 21 konserde Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Accademia Bizantina, Festival Orkestrası, Modigliani ve casalQuartet gibi toplulukların yanı sıra Fazıl Say, İdil Biret, Khatia Buniatishvili, Anna Vinnitskaya, Alexander Rudin, Hande Küden, Paul Meyer, Simon Ghraichy, Martynas Levickis ve Ufuk-Bahar Dördüncü gibi birçok yıldız isim dinlenebilecek.

Festival konserleri bu yıl Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras, UNIQ İstanbul Açıkhava Sahnesi, Fransız Sarayı, Venedik Sarayı, ARTER Arka Bahçe, Rahmi M. Koç Müzesi, Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus ve Saint Benoît Fransız Lisesi Avlusu’nda pandemi önlemleri altında düzenlenecek.

İstanbul Müzik Festivali kapsamında Atatürk Kent Ormanı, Fenerbahçe Parkı ve Yıldız Parkı’nda düzenlenecek ücretsiz hafta sonu konserlerine tüm İstanbullular davetli. Festivalde çocuklara ve gençlere yönelik doğa yürüyüşleri, atölye çalışmaları ve aktiviteler de yine ücretsiz olarak, pandemi önlemleri altında gerçekleştirilecek. Konserlerden önce farklı alanlardan isimlerle yapılan Konsere Doğru söyleşileri bu yıl da devam ediyor. Ücretsiz düzenlenecek söyleşiler İKSV Spotify ve Apple Podcasts hesaplarından podcast olarak da dinlenebilecek.

Festival biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için 22 Haziran Salı günü saat 10.30’da indirimli olarak satışa çıkıyor. Lale Kart üyelerinin ardından, 25 Haziran Cuma günü saat 10.30’da ise genel satışlar başlayacak.

49. İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ PROGRAMI

Festival programındaki tüm konserlerle ilgili ayrıntılı bilgi için: muzik.iksv.org

AÇILIŞ KONSERİ: TEKFEN FİLARMONİ ORKESTRASI & ANNA VINNITSKAYA

18 Ağustos Çarşamba 20.00, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

FAZIL SAY "DOĞANIN SESİ"

19 Ağustos Perşembe 20.00, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

YILDIZLARLA ODA MÜZİĞİ: ALTUN & RUDIN & ŞENTÜRKER

20 Ağustos Cuma 20.00, Rahmi M. Koç Müzesi

İDİL BİRET & FESTİVAL ORKESTRASI "MÜZİĞE ADANMIŞ BİR YAŞAM"

24 Ağustos Salı 20.00, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

BİFO ÖZEL: BORUSAN QUARTET & PAUL MEYER

25 Ağustos Çarşamba 20.00, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras

İLHAN USMANBAŞ 100 YAŞINDA!

26 Ağustos Perşembe 19.30, ARTER Arka Bahçe

HAFTA SONU KLASİKLERİ – I

28 Ağustos Cumartesi 11.00, Atatürk Kent Ormanı Festivali Alanı

FESTİVAL ORKESTRASI & HANDE KÜDEN

31 Ağustos Salı 20.00, Saint Benoît Fransız Lisesi Büyük Avlu

"SAHNEDE İSYAN" UFUK & BAHAR DÖRDÜNCÜ

1 Eylül Çarşamba 20.00, Saint Benoît Fransız Lisesi Büyük Avlu

BİFO ÖZEL: "PIAZZOLLA 100 YAŞINDA"

2 Eylül Perşembe 20.00, UNIQ İstanbul Açıkhava Sahnesi

MÜZİKLİ BİR HAFTA SONU

4 Eylül Cumartesi 10.30, Etiler Sanatçılar Parkı 5 Eylül Pazar 10.30, Fenerbahçe Parkı

HAFTA SONU KLASİKLERİ – II

5 Eylül Pazar 14.30, Fenerbahçe Parkı

MODIGLIANI QUARTET "BİR PRÖMİYER: VASKS"

6 Eylül Pazartesi 20.00, Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus

SIMON GHRAICHY

8 Eylül Çarşamba 20.00, Fransız Sarayı

MÜZİK ROTASI

11 Eylül Cumartesi 11.00-13.20 / 14.00-16.20, Şehir Hatları Vapuru

HAFTA SONU KLASİKLERİ – III

12 Eylül Pazar 11.00, Yıldız Parkı

"SARI ÇİÇEK" 700. Yılında Yunus Emre ile İnsana ve Kâinata Dair Bir Müzik Projesi

13 Eylül Pazartesi 20.00, Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus

BİFO ÖZEL: BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI & KHATIA BUNIATISHVILI

14 Eylül Salı 20.00, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

ACCADEMIA BIZANTINA

16 Eylül Perşembe 20.00, Venedik Sarayı