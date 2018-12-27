49 gündür açlık grevinde olan tutuklu Leyla Güven'e tahliye veren mahkeme başkanı değiştirilmiş

Tutuklu bulunan ve 49 gündür açlık grevi yapan HDP Hakkâri Milletvekili ve DTK Eşbaşkanı Leyla Güven’in dün görülen duruşmasında tahliye talebi reddildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Güven katılmadı. Duruşmaya, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, DTK Eşbaşkanı Berdan Öztürk ile HDP milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri katıldı.

Duruşmada, daha önce Güven hakkında tahliye kararını veren mahkeme başkanının değiştirildiği görüldü. Mahkeme başkanının değişiklik gerekçesi ise açıklanmadı. Güven’in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, salonda bulunan ve Güven’nin savunmasını üstlenmek isteyen avukatların müdafi olarak tutanağa yazılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı, salonda bulunan avukatların isimlerini tutanağa geçirerek, daha sonra kimlerin müdafi olacağına mahkemenin karar vereceğini belirtti.

Güven’in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.