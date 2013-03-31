49 bin öğrenciye diploma şoku!

Hülya Karabağlı / ANKARA

4+4+4 sistemiyle 12 yıla çıkarılan zorunlu eğitimi sekizinci yıldan sonra bırakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aşkın öğrencinin, ilköğretim diploması bile alamamakla yüz yüze kaldığı ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 12 yıllık eğitimi bitirmeyenlere herhangi bir diploma verilmeyeceğine ilişkin geçen mayıs ayında genelge yayımladığını hatırlatan CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, konuyu parlamento gündemine taşıdı.

37 bini kız öğrenci

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2012-2013 eğitim öğretim yılı istatistikleri, okulu sekiz yıllık eğitimden sonra bırakan öğrencilerle ilgili bir gerçeği ortaya çıkardı. İstatistiklere göre12 bin 172’si erkek, 37 bin 277’si kız, 49 bin 449 öğrenci açık lise veya herhangi başka bir listeye kaydolmadı. 4+4+4 eğitim sistemi sonrası zorunlu hale gelen 12 yıllık eğitime devam etmeyen bu öğrencilerin herhangi bir diploma almadıkları da ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 9 Mayıs 2012 tarihinde, 4+4+4’ün yasalaşmasının ardından yayınlanan “12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar” konulu genelgede, “İlköğretimi tamamlayan öğrencilere diploma verilmeyecek, 12 yıllık zorunlu eğitim sonunda ortaöğretim diploması verilecektir” deniliyor.

Bilgehan TBMM’ye taşıdı

CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, söz konusu genelgeyi hatırlatarak bu öğrencilerin içine düştüğü diploma açmazını TBMM gündemine taşıdı. Bilgehan, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti.

“Zorunlu eğitim 12 yıla çıkartılmasına karşın, eğitimlerinin sekiz yılını bitirdikten sonra herhangi bir okula kaydolmayan 49 bin 449 öğrenci, hangi diplomayı alacaktır? Bu kişilerin eğitimleri hangi aşamada kesilmiş kabul edilecektir?

Herhangi bir iş başvurusu yaparken, öğrenim hayatlarını gösteren hangi diplomayı kullanacaklardır? Daha önce sekiz yıllık kesintisiz eğitimi bitirdikten sonra diplomalarını alıp terk edenler, bu öğretim yılı başına eğitim yaşamını terk edenlerden daha fazla eğitim almış gibi mi görüneceklerdir?”

12 yıllık zorunlu eğitime yönelik olarak hazırlanan genelge için tıklayınız