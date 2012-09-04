49 bin liraya al 43.8 bin lira vergi ver

Otomobili almakla masraflar bitmiyor. 49 bin liraya alınan bir otomobile benzin masrafının yanı sıra 5 yılda 43.8 bin liralık vergi ödeniyor.

Benzin üzerindeki vergi yükü tartışılırken, bir otomobil alınırken ve alındıktan sonra benzin , kasko gibi masraflar için ödenen vergiler bir arabanın fiyatına yaklaşıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı eski yöneticilerinin yeni açtığı bir site olan vergialgi.net sitesinde bir otomobil alındıktan sonra ne kadar vergi ödendiği hesaplandı.

Neşe Karanfil'in Radikal'de yer alan haberine göre, 49 bin liraya alınan bir otomobil için 5 yıl boyunca ödenen vergi 43 bin 814 lirayı buluyor. Bu hesaplamada; araba ilk alınırken ödenen 18 bin 543 liralık KDV ve ÖTV’nin dışında yıllık 7 bin 200 liralık benzin masrafının vergisi de bulunuyor. Yapılan masraflar karşılığında bir araba sahibi ilk yıl 23 bin 592 lira vergi ödüyor. Daha sonraki yıllar ise aldığı benzinin vergisi başta olmak üzere yıllık 5 milyar civarında vergi ödemesi yapıyor. Böylece 5 yılın sonunda bir araba sahibinin ödediği toplam vergi 43 bin

814 lirayı buluyor

Otomobil alınırken ÖTV, KDV ve MTV ödeniyor. 49 bin liraya alınan ve motor hacmi 1.6 olan bir araba için 11 bin 127 lira ÖTV, 7 bin 416 lira KDV, 384 lira da MTV ödeniyor. Vergisiz olarak bu arabanın fiyatı 30 bin liraya denk geliyor. Bir aracın ortalama 5 yılda el değiştirildiği, yılda ortalama 20 bin kilometre yol katettiği, kasko ve trafik sigorta bedelinin yılda ortalama 1.100 lira, bakım ve diğer masraflar için de yıllık 750 lira masraf yapıldığı varsayımından yola çıkılarak yapılan hesaplamaya göre ödenen vergiler neredeyse arabanın fiyatına yaklaşıyor.