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Dünya

48 yıl sonra özür dilendi!

Guatemala Devlet Başkanı Colom, CIA'in 1961'de Küba'yı işgal amacıyla Kübalı göçmenleri topraklarında eğitmesine izin verdikleri için özür diledi

18 Şubat 2009 02:00

Guatemala Devlet Başkanı Alvaro Colom, Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü'nün (CIA) 1961'de Küba'yı işgal girişimi için Kübalı göçmenleri topraklarında eğitmesine izin verdikleri için özür diledi. 
 
Fidel Castro liderliğinde Küba'da kurulan komünist yönetimi yıkmak için CIA'in başlattığı ''Domuzlar Körfezi'' adıyla bilinen işgal girişimi başarısız olmuştu.

Colom, dün bir ziyaret için bulunduğu Küba'nın başkenti Havana'daki Havana Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin Domuzlar Körfezi girişimindeki rolü nedeniyle, ''Cumhurbaşkanı, devletin başı ve Guatemala ordusunun başkomutanı olarak Küba'dan resmen özür dilemek istiyorum'' dedi.

CIA'in Guatemala'da askeri eğitimden geçirdiği 1500 kadar Kübalı göçmenin Domuzlar Körfezi'nde çıkarma yaparak Küba'yı işgal girişimi, 3 günlük çatışmalarda 100 göçmenin öldürülmesi, 1000 kadar göçmenin de Küba güçleri tarafından yakalanması üzerine başarısızlıkla sonuçlanmıştı.


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