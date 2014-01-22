Eczacılar: Çoğu kanser tedavisinde kullanılan 473 ilaç piyasada yok

İstanbul'da bir araya gelen 10 ilin eczacı odası başkanları, piyasada 473 ilacın bulunamadığını açıkladı. Başkanlar, bu duruma ilaçların fiyatlandırılmasında kullanılan düşük döviz kurunun sebep olduğunu belirttiler.

NTV'de yayınlanan habere göre eczacılar, Sağlık Bakanlığı'nın "ilaçların yurtdışından özel şirketler tarafından getirilmesi için ihale yapılacağı" açıklamasına tepki gösterdi. Basın açıklaması yapan eczacılar özellikle kronik hastalıklarda ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçların artık Türkiye'ye getirilmediğini belirtiler. Eczacılar, bu grup ilaçların fiyatlandırılmasında ısrar edilen düşük döviz kuru nedeniyle firmaların ruhsat başvurusu dahi yapamadığını öne sürdüler.