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473 belde yanlış sayılmış!

Adalet Bakanı Şahin, TÜİK'in açıkladığı nüfus sonuçlarına, 9 Ocak 2009 tarihi itibariyle 473 beldenin dava açtığını açıkladı.

12 Şubat 2009 02:00

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı nüfus sonuçlarına, 9 Ocak 2009 tarihi itibariyle 473 beldenin dava açtığını açıkladı.

Şahin, DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, nüfusu 2 binin altına düşen beldelerin açtıkları davalara ilişkin soru önergesini yanıtladı.

TÜİK'in açıkladığı nüfus sonuçları dolayısıyla dava açan beldelerden, 473'ünün dava dilekçesinin 9 Ocak 2009 tarihi itibariyle kuruma tebliğ edildiğini belirten Şahin, bu davalardan 37'sinin idare mahkemelerince reddedildiğini ve temyiz aşamasında olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Şahin, davaların, 436'sının ise idare mahkemelerinde (derdest) görülmekte olduğunu kaydederek, seçimlere hangi beldelerin katılacağına ilişkin kararı vermeye tek yetkili mercinin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı olduğunu bildirdi.

Şahin, 23 Ocak 2009 tarihi itibariyle MERNİS veri tabanına göre, 18 yaşını doldurmuş kişi sayısının 48 milyon 661 bin 286 olduğunu belirtti.

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