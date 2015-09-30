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Yaşam

47 yıl hastanede kalan kimsesiz adam 70 yaşında ölünce kardeşi ortaya çıktı

Abdullah Kozan 23 yaşında gittiği hastanede tam 47 kaldı, kurban bayramının ikinci gününde hayatını kaybetti

30 Eylül 2015 18:01

Bursa’da, baş ağrısı sebebiyle 23 yaşında gittiği hastanede 47 yıldır kalan Abdullah Kozan, 70 yaşında hastane odasında hayatını kaybetti. Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet eden Hasan Kozan, Abdullah Kozan’ın kardeşi olduğunu iddia etti. Buna çok şaşıran hastane yönetimi, Kozan’dan kimlik bilgilerini istedi.

Askerliğini tamamladıktan sonra rahatsızlanan Abdullah Kozan (70), 47 yıl önce baş ağrısı sebebiyle hastaneye yatmıştı. Kimsesi olmadığı için hastanede yatıp kalkan Kozan, dünyaya sadece hastanenin penceresinden baktı. Solunum yetersizliği sebebiyle tedavi gören Kozan, kurban bayramının ikinci günü hayatını kaybetti. Kozan’ın ölmesi hastane personelini üzüntüye boğdu. 47 yılda 20 başhekim eskiten Kozan, hastanenin adeta demirbaşıydı.

Bursa Devlet Hastanesi'nde 25 yıl önce işe başladığını belirten Başhemşire Nedime Tuner, “47 yılı geride bırakmıştı. Gerektiğinde bize yardımcı olurdu. Röntgenleri alır gelirdi, taşınacak bir şey varsa ucundan tutardı. Ama şimdi emekli oldu. Yakında ben bile emekli olacağım” diye konuştu.

 

Kardeşi ortaya çıkınca...

 

Kozan’ın bayramda ölmesi herkesi derinden etkiledi. Kimsesi olmayan Kozan'ın cenazesi bir süre morgda kaldı. Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet eden Hasan Kozan, Abdullah Kozan’ın kardeşi olduğunu iddia etti. Buna çok şaşıran hastane yönetimi, Kozan’dan kimlik bilgilerini istedi. Abdullah Kozan ile Hasan Kozan’ın kardeş olduğu belirlenince cenaze kendisine verildi. Abdullah Kozan, İnegöl'e bağlı Esenköy'de toprağa verildi.

Hasan Kozan, “Ağabeyimi sık sık ziyarete geliyordum. O bize hastanede kalmak istediğini söylüyordu. Hastane idaresininin bundan haberi yok. Vefat haberini alınca cenazeyi almaya geldik” diye konuştu.

 

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