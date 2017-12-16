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47 yaşındaki kadın, silahla vurularak öldürüldü

TURAN KOYUNCU/SİİRT, (DHA) - SİİRT'in Baykan İlçesinde 47 yaşındaki Ayşe Seyhan, silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu

16 Aralık 2017 23:22

TURAN KOYUNCU/SİİRT, (DHA) - SİİRT\'in Baykan İlçesinde 47 yaşındaki Ayşe Seyhan, silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.
İlçeye bağlı Çevrimtepe Köyü\'nde bugün akşam saatlerinde tarladan dönen köylüler, arazide Ayşe Seyhan\'ın cesediyle karşılaştı, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Seyhan\'ın silahla ağzına ve göğsüne 2 el ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi.
Ayşe Seyhan\'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Siirt Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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