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Yaşam

47 ülkede 1335 Türk bilim insanı görev yapıyor

TÜBİTAK, yurtdışında görev yapan Türk bilim insanları için bir veri tabanı oluşturdu

10 Aralık 2012 09:02

Dünyanın 47 ülkesinde toplam 1335 Türk bilim insanının görev yaptığı belirlendi.
 
TÜBİTAK, yurtdışında görev yapan Türk bilim insanları için bir veri tabanı oluşturdu.

Bin 335 bilim insanının dünyanın 47 ülkesinde görev yaptığı tespit edildi.

Türk bilim insanları Harvard ve Oxford gibi saygın üniversitelerin yanı sıra NASA, Google ve General Electric gibi birçok önemli kurumlarda görev alıyor.

Bu bilim insanlarının yaklaşık yarısının ABD’de olduğu belirlendi. 145 bilim insanının Almanya’da, 101’inin ise Kanada’da görev yaptığı bildirildi.

Bu ülkeleri İngiltere, Fransa, İsviçre ve Avustralya gibi ülkeler izledi.

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