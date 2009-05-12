47. kupa kimin olacak?



Fortis Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen 47. Türkiye Kupası, Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları arasında 13 Mayıs Çarşamba günü İzmir'de yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.



Futbol Federasyonu tarafından 1962-63 sezonundan itibaren düzenlenen Türkiye Kupası'nın adı 1980-81 sezonundan itibaren Federasyon Kupası oldu. Organizasyon 1992-93 sezonundan itibaren tekrar Türkiye Kupası adını aldı.



46 yılda 30 kez çift maç üzerinden oynanan final, geri kalan 16 yılda tek müsabaka üzerinden yapıldı.



14 farklı ilde sahibine ulaşan kupanın finali en fazla İstanbul'da (20) oynanırken, bu ili İzmir (8) takip etti. Ankara ve Bursa üçer kez, Eskişehir ve Trabzon ikişer, Adana, Antalya, Bolu, Diyarbakır, Kayseri, Kocaeli, Mersin ve Samsun da birer kez finale ev sahipliği yaptı.



Kupa İzmir'de 3 kez Alsancak Stadı'nda 5 defa da Atatürk Stadı'nda sahibini buldu.



İzmir'deki müsabakalarda 4 kere final oynayan Beşiktaş bunların 3'ünde mutlu sona vardı. 2 kere final oynayan Fenerbahçe ise 1 kez kupaya ulaştı.



İzmir'de oynanan final karşılaşmaları şöyle:



1966-67: Altay-Göztepe: 2-2 (Kura ile Altay) (Alsancak Stadı)



1967-68: Altay-Fenerbahçe: (0-2),(1-0) (Fenerbahçe) (Alsancak Stadı)



1969-70: Göztepe-Eskişehirspor: (1-2),(3-1) (Göztepe) (Alsancak Stadı)



1983-84: Trabzonspor-Beşiktaş: 2-0 (Trabzonspor) (Atatürk Stadı)



1989-90: Beşiktaş-Trabzonspor: 2-0 (Beşiktaş) (Atatürk Stadı)



1990-91: Galatasaray-Trabzonspor: 3-1 (Galatasaray) (Atatürk Stadı)



2005-06: Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-3 (Beşiktaş) (Atatürk Stadı)



2006-07: Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş: 0-1 (Beşiktaş) (Atatürk Stadı)

