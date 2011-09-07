-47 işçi kimyasal maddeden zehirledi TEKİRDAĞ (A.A) - 06.09.2011 - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, kimyasal maddeden çıkan dumandan 47 fabrika işçisi zehirlendi. Edinilen bilgiye göre, özel bir fabrikada, elektrik ve aydınlatma malzemesi üretiminde kullanılan kimyasal maddeden, bilinmeyen bir nedenle duman yükseldi. Bu sırada, fabrikada çalışan işçiler, dumandan etkilendi. İşçiler Muratlı ve Tekirdağ devlet hastanelerinde tedavi altına alındı. İşçilerin kimyasal maddeden zehirlendiği belirtilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, fabrikada olay yeri inceleme ekiplerince kimyasal maddeden çıkan dumanla ilgili araştırma başlatıldı.