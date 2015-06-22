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Bilim / Teknoloji

464 GB'lık akıllı telefona 1 milyon dolarlık destek

Amerikalı akıllı telefon üreticisi Saygus, dünyanın en güçlü donanıma sahip akıllı telefonu için destek topluyor

22 Haziran 2015 01:00

ABD'li akıllı telefon üreticisi Saygus, dünyanın en yüksek teknik özelliklerine sahip akıllı telefonu için kolları sıvadı. Birçok proje için maddi destek toplanabilen fon bulma sitesi Indiegogo'da yeni bir kampanya başlatan şirket, 5 gün içerisinde 1 milyon dolarlık finansmana ulaştı.

 

1 milyon dolar toplandı

 

Shiftdelete.com'da yer alan habere göre, Sargus'un destek topladığı akıllı telefon ise sahip olacağı donanım ile dikkatleri üzerine çekiyor. Cihazın en ilginç yönlerinden birisi ise 464 GB'lık depolama alanı. Cihazda 200 GB'a kadar SD kart destekleyen 2 adet kart yuvası ve 64 GB dahili depolama olması planlanıyor. Cihazın tek sınırları zorlayan yönü depolama alanı da değil. Kamera, ses ve pil konusunda da çıta yükseğe konumlanıyor.

 

Diğer özellikler nasıl olacak?

 

Optik imaj stabilizor ile gelen 21 megapiksel arka kameraya sahip olması beklenen cihaza, 13 megapiksel ön kameranın eşlik etmesi bekleniyor. Gücünü Snapdragon 801 2.5 GHz işlemciden alacak olan cihazda 5-inch 1080p LCD yer alacağı açıklanmış duruma. IPX7 su geçirmezlik 3100 mAh değiştirilebilirpil ve parmak izi tarayıcı gibi özellikler de yeni akıllı telefonda olması bekleniyor.

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