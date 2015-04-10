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46 gazetecinin davasında AYM kararı beklenecek

KCK Basın davasının üçüncü duruşması, Çağlayan'da bulunan İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü

10 Nisan 2015 17:50

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 46 Kürt gazeteci hakkında açılan davanın duruşmasında Anayasa Mahkemesi kararının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Özel yetkili mahkemelerin kapatılmasının ardından yeniden görülmeye başlanan 46 Kürt gazetecinin yargılandığı "KCK Basın" davasının üçüncü duruşması, Çağlayan'da bulunan İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

DİHA'da yayımlanan habere göre, 6 Kasım 2014'te görülen duruşmada Anayasa'ya aykırılık itirazlarının incelenmesi için Anayasa Mahkemesi'ne gönderilen dosya ile ilgili incelemenin devam ettiğini belirten mahkeme heyeti, AYM kararının beklemesine karar vererek, duruşmayı 11 Eylül tarihine erteledi.  

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