46 çocuğu oldu, ancak 12’sini tanıyor

En fazla çocuk sahibi Avrupalı. Ama o çocuklarının anneleriyle bir kez bile birlikte olmadan baba oldu.



Hollanda'nın Maastrich kentinde yaşayan turizm rehberi Ed Houben'in Avrupa'nın dört bir yanında toplam 46 çocuğu var. Ancak o, çocuklarının annelerinden hiçbiryle birlikte olmadan çocuk sahibi olmayı başardı.



Avrupa'nın bir numaralı sperm vericisi Hollandalı Ed Houben, bunu karşılığında aldığı paradan çok, çocuk özlemi çekenlere yardımcı olmak için yaptığını söylüyor.



Sperm vericilerine uygulanan kotayı (25 kez) birkaç yıl önce doldurduğu için artık bu işi yapamayan Ed Houben'ın sperm bankalarına verdiği spremlerle çocuksuz aileler, eşcinsel karı kocalar ve evlenmemiş ama anne olmak isteyen kadınlar, çocuk sahibi oldular.



12 çocuğuyla tanıştı



Ed Houben, tüm 46 çocuğunu merak ettiğini, Avrupa'nın dört bir yanında genlerini taşıyan 46 çocuğunun bulunmasından büyük keyif duyduğunu söylüyor. Houben, "Benim spermlerimle çocuk sahibi olan bazı kadınlarla tanıştım. Çok iyi arkadaş olduk. Bu sayede, 12 çocuğumu evime davet ederek onlarla tanışmayı başardım ve birbirileriyle tanışmalarını sağladım. Ne de olsa kardeşler" dedi.



Sakıncalı durumlar



Son zamanlarda ise Ed Houben gibi "donörler", tüp bebek merkezlerinde kabul görmüyor. Böylesine çok çocuğun aslında hiç haberleri olmadan babadan dolayı kardeş olmalarının ileride sakıncalı olabileceği belirtiliyor. Bu şekilde dünyaya gelmiş iki gencin, birbirine aşık olup evlenmeleri ve daha sonra kardeş olduklarını öğrenmeleri ile ilgili haberler Almanya'yı şoke etmişti.

