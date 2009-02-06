46 branşta 8 bin 285 öğretmen atanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2007 ve 2008 KPSSP10 puan üstünlüğü esasına göre atama yapacağını bildirdi.



Milli Eğitim Bakanlığı 2009'un ilk döneminde alacağı öğretmen sayısını ve branşları belirledi. Milli Eğitim Bakanlığı, 8 bin 285 kadroya, 46 alandan, 2007 ve 2008 KPSSP10 puan üstünlüğü esasına göre atama yapacağını bildirdi.



Atamalar 25 Şubat’ta bilgisayar ortamında yapılacak



Bakanlık, Şubat ayında ilk atama olarak sadece 7 bin 535 kişi atayacak. Atamalar, 25 Şubat 2009 tarihinde bilgisayar ortamında yapılacak.



Milli Eğitim Bakanlığı, 8 bin 285 kadroya, 46 alandan, 2007 ve 2008 KPSSP10 puan üstünlüğü esasına göre atama yapacağını bildirdi. Bakanlık, Şubat ayında ilk atama olarak sadece 7 bin 535 kişi atayacak. Atamalar, 25 Şubat 2009 tarihinde bilgisayar ortamında yapılacak.



Beden Eğitimi alanına kadrolu öğretmen ataması



Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın tarafından ilgili birimlere gönderilen yazıda MEB’e bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında 8 bin 285 kadroya, 46 alandan, 2007 ve 2008 KPSSP10 puan üstünlüğü esasına göre ilk atama, hizmet süresi üstünlüğü esasına göre de açıktan ve kurumlar arası atama biçimleriyle, millî sporculardan sınavsız olarak Beden Eğitimi alanına kadrolu öğretmen ataması yapılacağı bildirildi.



Alan bazında sınav taban puanları ve kontenjanları belirlenirken adaylar, MEB’in http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak olan 2009-1 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu’nda belirtilen şartlara göre 12-20 Şubat 2009 tarihleri arasında internet aracılığıyla başvuruda bulunabilecekler. Başvurular, il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulan başvuru bürolarından herhangi birinde onaylatıldıktan sonra resmî hâle gelecek. Başvurularda hiçbir gerekçeyle ücret istenmezken Atamalar, 25 Şubat 2009 tarihinde bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek ve aynı gün Bakanlığımız internet sayfalarından duyurulacak.

