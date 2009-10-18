46. Altın Portakal sahiplerini buldu

46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. En iyi film ödülünü "Bornova Bornova" ile "Kosmos" paylaştı. Yönetmenlere ödüllerini CHP Genel Başkanı Deniz Baykal verdi.

Cam Piramit Sabancı Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılan kapanış ve ödül töreninde Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması sonuçları açıklandı.

En İyi Film Ödülü, "Bornova Bornova" ile "Kosmos" filmleri arasında paylaştırıldı.

Festivalde verilen bazı ödüller ve kazananlar şöyle:

- En İyi Film: "Bornova Bornova" - "Kosmos"

- En İyi İlk Film: "İki Dil Bir Bavul"

- En İyi Yönetmen: Reha Erdem - "Kosmos"

- En İyi Senaryo: Onur Ünlü - "Beş Şehir"

- En İyi Erkek Oyuncu: Öner Erkan - "Bornova Bornova"

- En İyi Kadın Oyuncu: Nergis Öztürk - "Kıskanmak"

- En İyi Kurgu: Erkan Tekemen - "Bornova Bornova"

- En İyi Sanat Yönetmeni: Zeynep Koloğlu - "Usta"

- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Volga Sorgu - "Kara Köpekler Havlarken"

- En İyi Yardımcı En İyi Müzik: Mehmet Erdem ile Özgür Akgül - "Deli Deli Olma"

- En İyi Görüntü Yönetmeni: Florent Herry - "Kosmos"

- Kadın Oyuncu: Damla Sönmez - "Bornova Bornova"

- Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü (Ses-Efekt-Kostüm-Makyaj-Saç Tasarımı): "Kosmos"

- Behlül Dal Jüri Özel Ödülü (Genç Yetenek): "Usta" filminin yönetmeni Bahadır Karataş, "40" filminin yönetmeni Emre Şahin, "Ben Gördüm-Min Dit" filminin öykü yazarı Evrim Alataş ile "Beş Şehir" filminin oyuncusu Tansu Biçer.

Diğer ödüller

Gençlik Jürisi Ödülü, Uluslararası Film Yarışması'na katılan Kamen Kalev'in yönettiği Bulgaristan-İsveç yapımı "Şark Oyunları" filmine verildi. Ödülü, film ekibi adına ünlü oyuncu Hatice Arslan aldı.

Festivalde bu yıl ilk kez belirlenen Kent Konseyi Jüri Ödülü'ne yönetmen İlksen Başarır'ın ilk filmi "Başka Dilde Aşk" layık görüldü. NETPAC Jürisi Ödülü "Kan Arzusu", SİYAD Ulusal Jüri Ödülü İnan Temelkuran'ın yönettiği "Bornova Bornova", SİYAD Uluslararası Jüri Ödülü ise "Öteki Yaka-The Other Bank" filmine verildi.

Törende, Kısa Film Yarışması'ndaki Dijital Film Akademi Özel Ödülü'ne Efe Conkel'in "Geri Dönüşüm Günlüğü", Cahit Çeçen'in yönettiği "Tamirci Çırağı" ile Mustafa Dok'un yönettiği "Köy" filmleri değer bulundu.

En İyi Kısa Film Ödülü'ne Aksel Zeydan Göz'ün yönettiği "Kısır Döngü" layık görüldü. En İyi İlk Belgesel Ödülü Metin Kaya'nın yönettiği "100 Bin Kişiydiler" ile Melisa Önel'in yönettiği "Ben ve Nuri Bala" filmleri arasında paylaştırıldı.

En İyi Belgesel Film Ödülü de Melis Birder'in yönettiği "Ziyaretçiler" ile Çayan Demirer'in "5 Nolu Cezaevi" filmlerine verildi.

Uluslararası film yarışması ödülleri

Uluslararası Film Yarışması'nda En İyi Erkek Oyuncu Ödülü "Öteki Yaka"daki performansıyla 9 yaşındaki Tedo Bekhauri'ye, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise "Katalin Varga" filmindeki performansıyla Hilda Peter'e verildi.

En İyi Yönetmen Ödülü "Öteki Yaka" filmi ile Georgi Ovashvilli'e sunuldu.

En İyi Film Ödülü ise Alexey German'in yönettiği "Kağıttan Asker" filmi ile Harutyun Khachatryan'ın yönettiği "Sınır" filmleri arasında paylaştırıldı.

Törende, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması ödüllerinin açıklanmasına geçildi.



Kırmız halı

46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapanış ve ödül töreni, festivalin konuğu Türk ve yabancı sanatçılarla ulusal, uluslararası yarışmalara katılan film ekiplerinin kırmızı halıda geçişleriyle başladı.

Festivalin konuğu Türk ve dünyaca ünlü sanatçılar, ulusal ve uluslararası yarışma adayı filmlerin ekipleri ile jüri üyeleri kırmızı halıdan yürüyerek tören salonuna ulaştı.

Kırmızı halı geçişi sırasında sanatçıları görmek için yüzlerce vatandaş, Cam Piramit'in bulunduğu bahçede toplandı.

Türk sinemasının unutulmaz yıldızları ile genç kuşağın sevilen sanatçılarını alkışlarla karşılayan vatandaşlar, kendilerini selamlayan sanatçılara sevgi gösterilerinde bulundu.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri üyesi oyuncu Nurgül Yeşilçay, kendisine yoğun tezahürat yapan vatandaşları yanlarına giderek selamladı.

Vatandaşlar, Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Selda Alkor'a da "gerçek sanatçı" sözleriyle sevgi gösterisinde bulundu.

Törene Baykal da katıldı

Törene katılan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da salona kırmızı halıdan geçerek girdi. Vatandaşlar, Baykal'a da sevgi gösterilerini sürdürdü.

Baykal'ın geçişi sırasında bazı gençlerin ellerinde küçük meşaleler taşıdıkları görüldü.