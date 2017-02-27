4.5G'de 'yeterince yerli olmayan' GSM şirketine ceza

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Mobil Dünya Kongresi öncesinde GSM operatörlerine yerlilik oranı uyarısı yaptı. 1 Nisan’da birinci yaşını dolduracak 4.5G için ilk yıl yüzde 30 yerli ürün kullanma şartı olduğunu hatırlatan Arslan, buna uymayan mobil operatörlere ceza geleceğini duyurdu.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, 1 Nisan 2017 tarihinde 4.5G kullanımına başlanmasının birinci yılının dolacağına dikkat çeken Arslan, "Bilindiği gibi 4.5G imtiyaz sözleşmesi ile mobil işletmecilere birinci yıl yüzde 30, ikinci yıl yüzde 40, üçüncü yıl ve sonrasında yüzde 45 yerli ürün kullanma zorunluluğu getirildi" dedi. Amaçlarının yerli donanım ve yazılım ürünlerinin geliştirilmesi olduğunu söyleyen Arslan, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren, söz konusu yerlilik oranını denetleyecek. Mevzuatımıza göre yerlilik oranı gerçekleşmezse, BTK mobil operatörlere para cezası kesebilir” diye konuştu.

Yerli bazda son düzlük

Barcelona’daki Mobil Dünya Kongresi öncesi bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Arslan, yerli baz istasyonu ULAK’a yönelik son gelişmeleri de anlattı. Aselsan, Netaş ve Argela’nın birlikte tasarladığı yerli baz istasyonu ULAK’la ilgili testlerin sürdürüldüğünü belirten Arslan, testlerin kısa süre içinde bitirilmesini beklediklerini söyledi. Arslan, “Çok küçük ve detay kısımlar kaldı. Bu ürünün kısa süre içerisinde kullanımda olmasını bekliyoruz” dedi. ULAK baz istasyonunun seri üretimine geçilebilmesi içinse, mobil operatörlerle anlaşma sağlanarak sipariş verilmesi gerektiğini söyleyen Arslan, şöyle devam etti: “Her üç mobil operatör de, Aselsan ile görüşmelere devam ediyor. Bildiğimiz kadarı ile Turkcell’den 250 adet sipariş var. Barselona’da, Aselsan ile Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone arasında yeni ilave ULAK baz istasyonu ile ilgili olarak siparişler verilecek. Ortak şirket konusunda ise Savunma Sanayii Müsteşarlığı çalışıyor.”

Yeni fiber altyapı için ortak bir yol izlenmesinin önemli olduğunu söyleyen Arslan, “Kısa süre içerisinde mevcut ve yeni kurulacak haberleşme altyapısı bilgisinin yükleneceği EHABS olarak adlandırdığımız ‘Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi’ni BTK bünyesinde kullanılır hale getireceğiz. Bundan sonra yeni altyapı izinleri verilirken, mükerrer altyapının döşenmesini engellemek için bu bilgi sistemini kullanacağız” diye konuştu.