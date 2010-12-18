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Dünya

456 YIL SONRA TEKRAR AYNI GÜN OLACAK OTTAWA (A.A)

18 Aralık 2010 18:17

-456 YIL SONRA TEKRAR AYNI GÜN OLACAK OTTAWA (A.A) - 18.12.2010 - Kuzey Amerika'da 21 Aralık gündönümü bu yıl Ay tutulması ile aynı zamana denk düşecek. Gündönümünün bir ay tutulması ile aynı güne denk gelmesinin 456 yıldır ilk kez olacağı belirtildi. Kanada Kraliyet Astronomi Topluluğu'ndan Gary Boyle tam ay tutulmasının, hava şartlarının uygun olması halinde Kanada'dan görülebileceğini söyledi. Ottawa Carleton Üniversitesi Astronomi uzmanlarından Prof. Robert Dick ise, gece bile olsa ay tutulmasının göze zarar vermeyecek dürbün ya da teleskoplarla izlenmesini salık verdi. NASA'dan yapılan açıklamada ise "kayıtlarımıza göre en son 1554 yılında gerçekleşen bu tarihi tesadüf, 456 yıl sonra tekrar cereyan edecek. Tam tutulma sırasında Ay, bakır kırmızısı rengini alacak" denildi. 21 Aralık Salı günü Kanada saatiyle sabaha karşı 01.33'de başlayacak olan tam ay tutulması 02.41'de sona erecek.

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