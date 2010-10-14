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Yaşam

456 sanıklı duruşma spor salonunda yapıldı

Malatya'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yargılanan 17'si tutuklu 456 sanığın bulunduğu davanın ikinci duruşması, spor salonunda yapıldı.

14 Ekim 2010 03:00

T24- Malatya'da sahte trafik işlemleri gerçekleştirerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yargılanan 17'si tutuklu 456 sanığın bulunduğu davanın ikinci duruşması, spor salonunda yapıldı.


Malatya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ''resmi belgede sahtecilik'', ''kamu kurum ve kuruluşları zarara uğratma'', ''rüşvet almak ve vermek'' suçlamalarıyla yakalanan ve haklarında Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan sanıkların yargılanmasına devam edildi.


Malatya Adliyesi’ndeki salonların yetersizliği nedeniyle Yeşiltepe Spor Salonu'na alınan duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet K, Mehmet A, İbrahim G, Şemsettin M, Ahmet S, Mehdum Y, Ömer Ö, Mehmet O, Saim S, Avni G, Faruk Ö, Feti K, Şerefettin A, Mevlüt A, Ahmet K, Ziya H, ve Hasan Hüseyin A, cezaevi araçlarıyla getirildi.


Tutuklu sanıklar için salonda ayrı bir bölüm hazırlandı. Tutuksuz sanıklar için de tribünler düzenlendi.


Duruşma tutuklu ve tutuksuz sanıkların ifadelerinin alınması ile devam ediyor. Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonlarda 31 sigortacı ve trafik takipçisi tutuklanmış, toplam 456 kişi hakkında iddianame hazırlanarak dava açılmıştı.

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