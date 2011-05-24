4500 metrede çiçek bulundu!

T24 - Basel Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, çiçeğin Valais kantonundaki Dom zirvesinden 40 metre alçakta olduğu belirtildi.



Bitki bilimci Christian Körner tarafından bulunan çiçeğin bir tür taşkıran çiçeği olduğu belirtilirken, Avrupa'da daha önce bu kadar yüksekte bir çiçeğin bulunmadığı vurgulandı.



Üniversiteden bilim adamları ayrıca dünyada daha önce bu kadar soğuk bir bölgede başka bir çiçeğin bulunmadığına da dikkati çekti.



Çiçeğin bölgede çok zor hava koşullarına rağmen canlı kalabildiği belirtildi.



Bilim adamları, çiçeğin bu yüksekliğe rüzgarın yardımıyla geldiğini ve tohumlarını bıraktığını düşünüyor.





