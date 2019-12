450 yıllık tablo çalındı

Norveç'teki bir kiliseden Rönesans dönemi ressamlarından Lucas Cranach tarafından yapılan bir tablonun çalındığı bildirildi.



Polis, ülkenin güneyindeki Larvik kentindeki Luteran kilisesinden çalınan,1540 yılında yapıldığı tahmin edilen, 450 yıllık tablonun, uzman Gunnar Krogh-Hansen'e göre 2.1 ile 2.8 milyon dolar değerinde olduğunu açıkladı.



Soygunun, itfaiyecilerin, kilisedeki alarma yanıt vermesi üzerine bu öğleden sonra ortaya çıktığı belirtildi.



"Suffer the Little Children to Come Unto Me" adlı tablonun, yaklaşık 330 yıldır bu kilisede asılı olduğu kaydedildi.



Almanya'nın en önemli Rönesans dönemi ressamlarından biri olarak kabul edilen Lucas Cranach, 1472 ile 1553 yılları arasında yaşamıştı.