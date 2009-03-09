T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

450 yıllık tablo çalındı

Norveç'teki bir kiliseden Rönesans dönemi ressamlarından Lucas Cranach tarafından yapılan bir tablonun çalındığı bildirildi.

09 Mart 2009 02:00

Norveç'teki bir kiliseden Rönesans dönemi ressamlarından Lucas Cranach tarafından yapılan bir tablonun çalındığı bildirildi.

Polis, ülkenin güneyindeki Larvik kentindeki Luteran kilisesinden çalınan,1540 yılında yapıldığı tahmin edilen, 450 yıllık tablonun, uzman Gunnar Krogh-Hansen'e göre 2.1 ile 2.8 milyon dolar değerinde olduğunu açıkladı.

Soygunun, itfaiyecilerin, kilisedeki alarma yanıt vermesi üzerine bu öğleden sonra ortaya çıktığı belirtildi.

"Suffer the Little Children to Come Unto Me" adlı tablonun, yaklaşık 330 yıldır bu kilisede asılı olduğu kaydedildi.

Almanya'nın en önemli Rönesans dönemi ressamlarından biri olarak kabul edilen Lucas Cranach, 1472 ile 1553 yılları arasında yaşamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24