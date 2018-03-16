4,5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar sanığına ilk duruşmada 51 yıl hapis

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 4,5 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat Keser (20), ilk duruşmada \'cinsel istismar\' suçundan 30 yıl, \'kişi hürriyetinden yoksun kılma\' suçundan da 21 yıl olmak üzere 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 10 Şubat\'ta Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi 1919 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, komşusunun sokaktaki düğününe giden Sedat Keser, bir müddet müzik eşliğinde oynayanları izledikten sonra düğün evine girdi. Burada annesi tarafından bir odada uyutulan 4,5 yaşındaki kız çocuğunu gören Sedat Keser, iddiaya göre odaya girip, üzerindeki kıyafetleri çıkarttı. Bu sırada düğündeki davetlilerden bir kişi, tuvalet ihtiyacını gidermek için eve girdiğinde, Keser\'i üzeri çıplak halde küçük kızın yanında gördü. Evin önünden duran tuğlayı alıp, tekrar eve giren davetli, Sedat Keser\'e saldırdı. Evden gelen bağırma sesini duyan diğer davetlilerde Keser\'e saldırıp, linç etmek istedi. Zanlı çıplak halde evden kaçıp, sokakta koşmaya başladı. Çevredekilerin ve polisin kovaladığı şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Küçük kız ise çağrılan ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'ne kaldırıldı. Küçük kız tedavisinin ardından taburcu edildi, ailesi tarafından başka bir kente götürüldü.

Tutuklanan Sedat Keser hakkında dava açıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sanık hakkında \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\', \'cebir tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından 66 yıl hapis cezası istendi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına Adana dışındaki bir cezaevinde bulunan sanık Sedat Keser, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Gizlilik kararı nedeniyle kapalı gerçekleştirilen ve basın mensuplarının alınmadığı duruşmada, tutuklu sanık suçlamaları reddetti. Sanık savunmasında şunları söyledi:

\"Düğün vardı, arkadaşlarım bana içki ve hap içirdiler. Bu olay Ş.Ö., İ.Ö., ve diğerleri yaptılar. Çocuğun kanını da üzerime sürdüler. Daha sonra beni gerçeği anlatmamam için ve onların adını vermemem için tehdit ettiler. Ben kesinlikte mağdura böyle bir eylemde bulunmadım. Suçsuzum beraatimi istiyorum.\"

Soruşturma sırasında verdiği ifade ile mahkemede yaptığı savunma arasında çelişki bulunması nedeniyle hakimin soru yönelttiği sanık, \"Soruşturma sırasında tehdit nedeniyle suçlamayı kabul ettim\" dedi.

TANIKLAR: AYNI ODADA GÖRDÜK

Duruşmada dinlenen tanıklar da sanık Sedat Keser\'i, kız çocuğuyla birlikte aynı odada gördükleri, sanığın külotunun belinden aşağıya indirilmiş halde olduğunu ileri sürdü. Tanık olarak dinlenen İ.Ö. da sanık Sedat Keser\'in düğüne alkollü bir şekilde geldiğini, 15 yaşında bir kız çocuğunu taciz ettiği, bu nedeniyle düğünden uzaklaştırıldığını, sonrasında geri gelip, olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

51 YIL HAPİS CEZASI

Cumhuriyet Savcısı ise mütalaasında sanığın atılı suçları işlediğini belirterek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, \'nitelikli cinsel istismar\' suçundan 20 yıl hapis cezası verip, cebir nedeniyle yarı oranında arttırarak bunu 30 yıla çıkarttı. Sanığın pişmanlık göstermeyen tavırları nedeniyle bu suçtan indirim uygulamayan mahkeme heyeti, \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçundan verdiği 7 yıl hapis cezasını, sanığın eyleminin çocuğa karşı işlemesi nedeniyle birkat artırarak 14 yıla, suçun cinsel amaçlı işlenmesi nedeniyle bir kat daha artırıp 21 yıla çıkarttı. Bu suçtan da indirim yapılmadı. Sanık Keser, toplam 51 yıl hapse çarptırılmış oldu.



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