4.5 sezon Galatarasay forması giydi, A takımla bir maça bile çıkmadı; sözleşmesi 500 bin TL'ye feshedildi

Galatasaray, 2013-2014 sezonunun devre arasında sarı kırmızı renklere bağladığı Endoğan Adili'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak fesh edildiğini KAP'a bildirdi. 4,5 sezondur Türkiye'de top koşturan İsviçreli futbolcu, bu kararın ardından A takım formasını hiçbir resmi maçta giymeden takımdan ayrılmış oldu.

Endoğan Adili, sözleşmesinin feshedilmesiyle birlikte yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılığı kesinleşen dokuzuncu oyuncu oldu. Kulüp tarafından KAP'A yapılan resmi açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Endoğan Adili ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre futbolcu 2018-19 futbol sezonundaki 1.120.000 TL tutarındaki sözleşmesel alacağının 620.000 TL'lik kısmından feragat etmiş ve kalan 500.000 TL kendisine ödenmiştir."