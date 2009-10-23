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Yaşam

4.5 milyon TL'lik sutyen

Ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret, 3 milyon dolarlık (4.5 milyon TL) sutyen üretti.

23 Ekim 2009 03:00

Ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret, 3 milyon dolarlık (4.5 milyon TL) sutyen üretti.

Tam 2 bin 300 adet beyaz, şampanya ve konyak elmasla işi sutyenin üzerinde ayrıca 16 kıratlık kalp şeklinde, sarı ve kahverengi elmastan sallantılı bir süs de var. Toplam ağırlığı 150 kırata denk gelen servet değerindeki tasarımı hazırlamaksa 800 saat sürdü. Yeni tasarımı her sene olay yaratan Victoria’s Secret Fashion Show’da podyumda giyecek olan model Marisa Miller, “Bu parçayı üzerimde taşımak büyük onur. Moda gösterisinin en temel parçalarından biri bu. Çok heyecanlıyım” derken sutyenin fazlasıyla ağır ama buna rağmen çok rahat olduğunu söylüyor.

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