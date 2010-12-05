-45 METREKARELİK KONUTTA TESLİMLER BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 05.12.2010 - Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ), Başbakan Recep Erdoğan'ın talimatı ile yapımına başladığı ''45 metrekarelik 1+1, 100 lira başlangıç taksitli'' sosyal konut projelerinde teslime başlıyor. TOKİ, Eskişehir'de yaptırılan 45 metrekarelik sosyal konutların teslimini 6 ay öne çekti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında Eskişehir'de yapılan 928 sosyal konut, hak sahiplerine teslim edilecek. Hiç peşinatsız 100 lira başlangıç taksiti ile satılan konutların, kat ve konut belirleme kuraları, 7 Aralık Salı günü Eskişehir Porsuk Kapalı Spor Salonunda çekilecek. TOKİ'den yapılan açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlanan ''hiç peşinatsız, 100 lira taksitli, 45 metrekarelik 1+1 konut projelerinde'' teslim aşamasına gelindiği belirtildi. Proje ile kirasını bile ödeyemeyecek durumda olan insanların ev sahibi yapıldığı belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi: ''TOKİ, 100 lira taksitli konutlardan alan Eskişehirlilerin yeni yılı kendi evlerinde karşılamaları için teslimlere başlıyor. 2011 bahar aylarında yapılması planlanan teslimler, 6 ay öne çekildi. Eskişehir'de yapılacak 928 konut için 4 bin 728 başvuru gelmişti. Konutlardan almaya hak kazananlar için 'kat ve konut belirleme' kurası 7 Aralıkta çekilecek.'' TOKİ, Türkiye genelinde 736'sı Romanlara dönük olmak üzere toplam 27 bin 906 adet 45 metrekarelik ve 100 lira başlangıç taksiti ile satılan konutun inşaatını başlattı. Halen 10 bin 332 konutun ihalesini yapmaya hazırlanan TOKİ, 10 bin 42 konut için proje çalışmalarını sürdürüyor. TOKİ, inşaatı devam eden, ihalesi yapılacak ve hazırlık aşamasındaki konutların tamamlanmasıyla birlikte 48 bin 280 aileyi sıcak bir yuvaya kavuşturacak. ''45 metrekarelik, 1+1, 100 lira başlangıç taksitli'' konutlardan Türkiye genelinde 55 bin adet yapım planlanıyor. Konutların taksit ödemeleri, konut tesliminden sonra başlıyor. Açıklamada, Artvin, Manisa, Ordu, Tokat ve Yalova'da uygun arsa bulunamadığı için 45 metrekarelik sosyal konut yapımına başlanamadığı, Burdur, Giresun, Hakkari, Muş ve Rize'de ise bu konutlar için hiç talep gelmediği için proje uygulanmayacağı belirtildi.