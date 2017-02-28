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Yaşam

45 gündür kayıp genç kız, 2 eşi olan 45 yaşındaki adamın evinde bulundu

16 yaşındaki A.K. Şanlıurfa’daki bir yetiştirme yurduna yerleştirildi

28 Şubat 2017 01:54

Samsun’un Bafra İlçesi’nde 45 gündür kayıp olarak aranan 16 yaşındaki A.K., Şanlıurfa’da 45 yaşındaki 2 eşli F.B.’nin evinde bulundu.

Ayhan Aydemir’in DHA’da yer alan haberine göre, olay Samsun’un Bafra İlçesi’nde meydana geldi. Emirefendi Mahallesi Babür Sokakta oturan K. ailesinin kızları A., evinden okuluna gitmek için çıktı. Bir daha eve dönmeyen genç kızın ailesi Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Büro Amirliği’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yaklaşık 45 gündür aranan A.K., Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Büro Amirliği ekipleri tarafından 45 yaşındaki 2 eşli F.B.’nin evinde bulundu.  A.K. Şanlıurfa’daki bir yetiştirme yurduna yerleştirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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