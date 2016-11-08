"45 dakikada Merter'deki duraktan üst geçide çıktım"

Zeytinburnu metrobüs durağındaki üst geçit çalışması nedeniyle durağın geçici olarak kapatılması, Merter’deki metrobüs durağında yoğunluk oluşturdu. Bir vatandaş 45 dakikada duraktan üst geçide çıktığını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Zeytinburnu durağındaki çalışma sebebiyle bu durağı kullanacak vatandaşlar Merter durağına yönlendirilirken, bu durum bölgedeki trafiği olumsuz etkiliyor.

Vatandaşların Merter durağından metrobüse binebilmek için kullandığı üst geçitte yoğunluk oluşurken, E-5’te de trafiğin kontrollü olarak sağlanması trafikte yoğunluğa neden oluyor.

Vatandaşlar metrobüsten indikten sonra üst geçide çıkmak için uzun süre bekliyor. Bir vatandaş 45 dakikada üst geçide çıktığını söylerken bir başka vatandaş ise 20 dakika beklediğini ve ancak ondan sonra yukarı çıkabildiğini ifade etti.

Zeytinburnu metrobüs durağının 15 günlük çalışmanın ardından yeniden kullanıma açılacağı bildirildi.