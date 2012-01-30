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Spor

45 dakikada 7 gol atıp rekor kırdılar

TKİ Tavşanlı Linyitspor, Spor Toto Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig'de ''bir devrede en fazla gol atma rekoru''nu kırdı.

30 Ocak 2012 02:00

T24 - Bank Asya 1. Lig'de, deplasmanda oynadığı Bucaspor karşılaşmasının 2. yarısında 7 gol atan TKİ Tavşanlı Linyitspor, Spor Toto Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig'de ''bir devrede en fazla gol atma rekoru''nu kırdı.
 

Bank Asya 1. Lig'de 28 Ocak’ta oynanan Bucaspor-TKİ Tavşanlı Linyitspor maçı bir rekora sahne oldu.


İlk yarıyı 2-0 geride kapayan TKİ Tavşanlı Linyitspor, maçın ikinci devresinde rakibine tam 7 gol birden attı.


TKİ Tavşanlı Linyitspor, böylece Spor Toto Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig'de ''bir devrede en fazla gol atma rekoru''nu kırmış oldu.



Kaptan Aktaş: Bizim için de süper oldu


Takımın kaptanı Abdi Aktaş, ilk devreyi 2-0 geride kapattıktan sonra soyunma odasına moralsiz girdiklerini söyledi.


Yedikleri gollerde rüzgarın da payı bulunduğunu dile getiren Aktaş, şöyle konuştu:


''İlk golü yiyene kadar iyi oynuyorduk. Bir şutumuz direkten döndü. Devre arası soyunma odasında hocamız ve arkadaşlarımızla bu takımı yenebileceğimizi konuştuk. O şekilde motive olduk. Galip gelebileceğimizi tahmin ediyorduk ama bu skor bizim için de sürpriz oldu. Böyle maçlar 10-15 senede bir olur. O da bize denk geldi.”



Gol rekoru Kartal'ın


Spor Toto Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig tarihlerindeki maçlar göz önüne alındığında, ''en farklı galibiyet'' rekorunu, 1989-1990 sezonunda Adana Demirspor'u 10-0 yenen Beşiktaş elde etti.


Maçın ikinci devresinde 6 gol kaydeden siyah-beyazlılar, ''bir devrede en fazla gol atma'' rekorunu da eline geçirdi.


Söz konusu liglerde bir maçta en fazla gol ise 1991-1992 sezonunda, Fenerbahçe-Gaziantep karşılaşmasında atıldı. Maçı 8-4 kazanan Fenerbahçe, ikinci devrede 5 gol attı, ancak Beşiktaş'ın rekorunu kıramadı.


28 Ocak'ta Bucaspor'a konuk olan TKİ Tavşanlı Linyitspor, ilk devresini 2-0 geride kapattığı maçın ikinci devresinde, 52 ile 90'ıncı dakikaları arasında tam 7 gol kaydetti.


Rekoru Beşiktaş'tan devralan Kütahya temsilcisi, şimdiye kadar profesyonel liglerdeki en farklı galibiyetini, 1994-1995 sezonunda 3. Lig 5. Grup'ta mücadele ederken Kütahyaspor'a karşı deplasmanda 7-2'lık skorla almıştı.


 

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