45 dakikada 7 gol atıp rekor kırdılar

T24 - Bank Asya 1. Lig'de, deplasmanda oynadığı Bucaspor karşılaşmasının 2. yarısında 7 gol atan TKİ Tavşanlı Linyitspor, Spor Toto Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig'de ''bir devrede en fazla gol atma rekoru''nu kırdı.



Bank Asya 1. Lig'de 28 Ocak’ta oynanan Bucaspor-TKİ Tavşanlı Linyitspor maçı bir rekora sahne oldu.



İlk yarıyı 2-0 geride kapayan TKİ Tavşanlı Linyitspor, maçın ikinci devresinde rakibine tam 7 gol birden attı.



TKİ Tavşanlı Linyitspor, böylece Spor Toto Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig'de ''bir devrede en fazla gol atma rekoru''nu kırmış oldu.

Kaptan Aktaş: Bizim için de süper oldu



Takımın kaptanı Abdi Aktaş, ilk devreyi 2-0 geride kapattıktan sonra soyunma odasına moralsiz girdiklerini söyledi.



Yedikleri gollerde rüzgarın da payı bulunduğunu dile getiren Aktaş, şöyle konuştu:



''İlk golü yiyene kadar iyi oynuyorduk. Bir şutumuz direkten döndü. Devre arası soyunma odasında hocamız ve arkadaşlarımızla bu takımı yenebileceğimizi konuştuk. O şekilde motive olduk. Galip gelebileceğimizi tahmin ediyorduk ama bu skor bizim için de sürpriz oldu. Böyle maçlar 10-15 senede bir olur. O da bize denk geldi.”

Gol rekoru Kartal'ın



Spor Toto Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig tarihlerindeki maçlar göz önüne alındığında, ''en farklı galibiyet'' rekorunu, 1989-1990 sezonunda Adana Demirspor'u 10-0 yenen Beşiktaş elde etti.



Maçın ikinci devresinde 6 gol kaydeden siyah-beyazlılar, ''bir devrede en fazla gol atma'' rekorunu da eline geçirdi.



Söz konusu liglerde bir maçta en fazla gol ise 1991-1992 sezonunda, Fenerbahçe-Gaziantep karşılaşmasında atıldı. Maçı 8-4 kazanan Fenerbahçe, ikinci devrede 5 gol attı, ancak Beşiktaş'ın rekorunu kıramadı.



28 Ocak'ta Bucaspor'a konuk olan TKİ Tavşanlı Linyitspor, ilk devresini 2-0 geride kapattığı maçın ikinci devresinde, 52 ile 90'ıncı dakikaları arasında tam 7 gol kaydetti.



Rekoru Beşiktaş'tan devralan Kütahya temsilcisi, şimdiye kadar profesyonel liglerdeki en farklı galibiyetini, 1994-1995 sezonunda 3. Lig 5. Grup'ta mücadele ederken Kütahyaspor'a karşı deplasmanda 7-2'lık skorla almıştı.



