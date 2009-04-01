45. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısı, Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'nun katılımıyla İstanbul'da yapıldı.



Çırağan Sarayı'ında gerçekleştirilen tanıtım organizasyonunda, Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'nun yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, AK Parti Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıca, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve İstanbul Vali Yardımcısı Ali Bakaloğlu da hazır bulundu.



İstanbul'dan 12 Nisan Pazar günü start alıp, 19 Nisan Pazar günü Alanya'da sona erecek olan ve dünyanın en önemli bisiklet takımlarının yarışacağı organizasyonun, özellikle tanıtım boyutuna dikkat çeken Murat Başesgioğlu, cumhurbaşkanlığı makamına yakışır standartta bir yarış düzenleneceğini ifade ederek, "Bu yarışın Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından biri olması için çalıştık. Ülke imajımıza ve bisiklet sporunun yaygınlaşmasına katkı sağlamasını, gelecek organizasyonlarımıza da referans olmasını istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, geçmiş yıllarda sıradanlaştırılan bu yarışın örnek bir çalışmayla bugünlere getirildiğini ifade ederek, "Var olan potansiyellerimizi doğru organizasyonlarla hayata geçirdiğimiz takdirde ne gibi sonuçlar alabileceğimizin canlı bir örneğidir bu. Bu yıl dünyanın en iyi ekiplerinin katılımıyla tur düzenlenecek" diye konuştu.



MÜFTÜOĞLU: "YARIŞ, 123 ÜLKEDEN İZLENEBİLECEK"



Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 45. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun giderek dünyanın en önemli organizasyonlarından biri haline geleceğini aktarırken, bu organizasyonun televizyondan 123 ülkeden izlenebileceğini dile getirdi.



Özellikle Eurosport International televizyonu ile yaptıkları anlaşmanın önemine dikkat çeken Müftüoğlu, şunları söyledi:



"Her gün 2 saat süreyle Eurosport'un canlı yayını olacak. Bu son derece önemli bizim adımıza. Uluslararası bir organizasyon düzenliyoruz. Dünyanın saygın turları arasında yer almak, tarihi ve turistik değerlerimizi tanıtmak, bisiklet sporuna özendirmek, olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil etmeye aday sporcular yetiştirmek temel amacımız. 23 ayrı ülkeden 18 profesyonel takım ile Almanya ve Türkiye Milli Takımları yarışacak. Toplam 160 bisikletçi, 8 gün süresince toplam bin 212 kilometre pedal çevirecek."



Diğer yandan, Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı ve Yarış Direktörü Abdurrahman Açıkalın, dünyanın önemli turlarıyla yarışır hale geldiklerini ifade ederek, hedeflerinin 45. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu dünyanın en iyi 14 yarışı arasına sokmak için Uluslararası Bisiklet Birliği'ne (UCI) başvuracaklarını belirtti.



UCI takviminde yer alan ve yarışma kategorisi 2.1'e yükseltilen 45. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 12 Nisan'da İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda 'İstanbul-İstanbul' etabıyla başlayacak. Takımların İzmir'e hava yolu ile transferinden sonra tur, 13 Nisandan itibaren 'İzmir-Kuşadası', 'Kuşadası-Bodrum', 'Bodrum-Marmaris', 'Marmaris-Fethiye', 'Fethiye-Finike', 'Finike-Antalya' ve 'Antalya-Alanya' etaplarını takiben 19 Nisanda sona erecek.



Tura katılan sporcular, genel, sprint, Türkiye güzellikleri ve dağ klasmanlarında toplam 150 bin Avro için yarışacak.



KAMPANYA TANITIM YÜZÜ TÜLİN ŞAHİN



45. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtım yüzü olan model Tülin Şahin, Türkiye Bisiklet Milli Takımı'nın mayosuyla bisiklet üzerinde tanıtıma katıldı.



Tura katılan tüm ekiplerin mayoları mankenler üzerinde tanıtılırken, Tülin Şahin ise bisiklet üzerinde Türk Milli Takımı'nın mayosuyla tanıtımın yapıldığı salona girdi ve çocukluğundan itibaren bisiklete olan ilgisini anlattı.





AA MUHABİRLERİNE ÖDÜL



Tanıtım toplantısında, geçen yıl yapılan yarıştaki fotoğraf ve haberleri nedeniyle Anadolu Ajansı'ndan (AA) foto muhabiri Erhan Sevenler ile muhabir Ramazan Şanıvar ödül aldı.



Fotoğraf dalında ödüle layık görülen Erhan Sevenler, plaketini spor yazarı Ömer Üründül'ün elinden alırken, fotoğraf ve haber dallarında ödül alan Ramazan Şanıvar'a ise plaketini AK Parti Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıca verdi.

