45 bin kişinin hastanelik olmasının sebebi belirlendi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 45 bin kişiyi hastanelik olmasının sebebi belirlendi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Elbistan'da 45 bin kişinin hastaneye kaldırılmasına yol açan norovirüs salgınının bulaştığı keson kuyular ile Ceyhan Nehri arasında izolasyon yapılmadığını tespit ettiklerini söyledi.

Elbistan'da geçen hafta Ceyhan Nehri'nden şehir şebekesine takviye su sağlayan keson olarak bilinen kuyulara norovirüs bulaşmasından dolayı baş dönmesi, yüksek ateş ve kusma şikayetleriyle 45 bin kişi hastanelere başvurmuştu.