T24 LogoT24 Logo
Sağlık

45 bin kişinin hastanelik olmasının sebebi belirlendi

Erkoç, norovirüs salgınının bulaştığı keson kuyular ile Ceyhan Nehri arasında izolasyon yapılmadığını tespit ettiklerini söyledi

01 Eylül 2016 21:24

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 45 bin kişiyi hastanelik olmasının sebebi belirlendi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Elbistan'da 45 bin kişinin hastaneye kaldırılmasına yol açan norovirüs salgınının bulaştığı keson kuyular ile Ceyhan Nehri arasında izolasyon yapılmadığını tespit ettiklerini söyledi. 

Elbistan'da geçen hafta Ceyhan Nehri'nden şehir şebekesine takviye su sağlayan keson olarak bilinen kuyulara norovirüs bulaşmasından dolayı baş dönmesi, yüksek ateş ve kusma şikayetleriyle 45 bin kişi hastanelere başvurmuştu.

ETİKETLER

KahramanmaraşElbistanVirüsHastane

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24