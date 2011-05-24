-45 BİN KİŞİLİK STADIN TEMELİ 1 HAZİRAN'DA ATILACAK BURSA (A.A) - 24.05.2011 - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak yeni stadyumun temelinin 1 Haziranda atılacağı bildirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Doburca Tesisleri'nde, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent Arınç'ın da katıldığı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi'nin toplantısında, Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında 17 Şubatta yapılan ve 31 firmanın katıldığı ihaleyi en uygun teklifi veren Gintaş firmasının kazandığını anımsattı. İhalenin ardından yasal sürenin dolması beklenirken, katılımcı firmalardan birinin Kamu İhale Kurulu'na itirazda bulunduğunu ifade eden Altepe, itirazı değerlendirmeye alan Kamu İhale Kurulu'nun, itirazın reddine karar verdiğini anlattı. Sabah saatlerinde kararın ellerine ulaştığını belirten Altepe, ihaleyle ilgili sorunların ortadan kalktığını ve yeni stadyumun temelini 1 Haziran Çarşamba günü atacaklarını bildirdi. Altepe, şartnameye göre, ihaleyi alan Gintaş firmasının, yer tesliminin ardından 450 gün içinde inşaatı tamamlayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Tek parti iktidarının avantajlarını Bursa'da da en iyi şekilde kullanıyoruz. Yıkımı yıllarca sürecek olan binaları yıkabiliriz. İşte Tekel binası, birkaç gün içinde tamamen yıkılıyor. Başbakanımız, stadyum için 50 milyon lira kaynak sözü verdi. Mevcut stadyumu da yeşil alan olarak Bursa'ya kazandıracağız. Stadyumun temelini çarşamba günü atıp, inşaatı 1,5 yıl içinde bitirmeyi amaçlıyoruz.'' -YENİ STADYUM- Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, UEFA kriterlerine uygun olarak yapılacak yaklaşık 45 bin kişi kapasiteli stadyumda, 207 engelli koltuğu bulunacak. 70 loca, 851 kişilik tuvalet, 85 kapı, 96 turnike, otoparkları ve yeşil alanlarıyla Türkiye'nin en modern stadyumunu inşa edilecek. Trafikte bir sorun yaşanmaması yolunda, gerekli bağlantı yolların sağlanması için çalışmalar hızla sürüyor. Stadyumun hemen karşısında yapılacak Hüdavendigar Odunluk Kent Parkı ile bölgeye yaklaşık 1 milyon metrekarelik yeşil alan kazandırılacak.