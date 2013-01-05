4+4+4 sonrası 136 bin 115 öğrenci örgün eğitimi bıraktı

Kesintili eğitim sisteminde, zorunlu eğitimin 12 yılı çıkarılmasına karşın ortaokulun ardından öğrencilerin açık liseye geçerek eğitime devam etmesini sağlayan düzenleme kapsamında 2012-2013 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde toplam 136 bin 115 öğrenci örgün eğitimden ayrılarak okulu bıraktı.

2012-2013 eğitim-öğretim yılıyla birlikte uygulanmaya başlanan sistem kapsamında ortaokulun ardından öğrencilerin yaygın eğitim kapsamında da eğitime devam etme imkânı verilmesi nedeniyle on binlerce öğrenci okulu bıraktı.

Mahmut Lıcalı'nın Cumhuriyet'teki haberine göre; kesintili eğitim sistemine göre 8. sınıftan sonra ortaokulu bitiren öğrenciler 12 yıllık zorunlu eğitimin son 4 yılını örgün eğitim yerine yaygın eğitim aracılığıyla da tamamlayabiliyor. Bu durum kız öğrencilerin örgün eğitime devam etmeme nedenleri olan “karma eğitim”, “yatılı okul” ve “türban yasağını” kısmen ortadan kaldırıyor. Başka bir deyişle 8. sınıftan sonra zorunlu olmasına karşın aileleri tarafından örgün eğitime gönderilmeyen kız çocuklar 9, 10, 11 ve 12. sınıfları evde oturarak açık lise aracılığıyla okuyabilecek.

MHP Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun konu hakkındaki soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 2012-2013 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde ortaokuldan sonra örgün eğitimi bırakan öğrencilerin sayısını 136 bin 115 olarak açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre birinci dönemde örgün eğitime devam ederken 9. sınıfı bırakarak açık liseye kayıt olan öğrencilerin sayısı 95 bin 561, 10. sınıfı bırakan öğrencilerin sayısı 21 bin 639, 11. sınıfı bırakan öğrencilerin sayısı 13 bin 737 ve 12. sınıfı bırakan öğrencilerin sayısı ise 5 bin 178 olarak belirlendi.