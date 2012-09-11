4+4+4 protestosuna polisten coplu ve gazlı müdahale

Eğitim- Sen tarafından yapılması planlanan 4+4+4 protestosuna polis biber gazı ve copla müdahale etti. Kepenkleri kapatılan mağazanın içine de biber gazı atan polis etraftan büyük tepki çekti. Polis gazetecilerin görüntü almasına da engel olmak istedi. Çıkan olaylarda, aralarında Eğitim-Sen Şube Başkanı Kasım Birtek'in de aralarında bulunduğu 14 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Eğitim- Sen Diyarbakır Şubesi tarafından 4+4+4 eğitim sisteminin protesto edilmesi amacıyla merkez Yenişehir İlçesi Ofis Semti’nde protesto gösterisi yapılmak istendi. Ofis Camii Sokak içinde toplanan yaklaşık 200 kişilik Eğitim- Sen grubu için geniş güvenlik önlemleri alındı. Sokağın iki tarafını çok sayıda çevik kuvvet polisi ile kapatan polis amirleri, gruba basın açıklaması yaparak dağılmalarını söyledi. Grubun yürüyüş yapmak istemesi üzerine polis amirleri ses yayın aracından dağılmaları yönünde bir kez daha anons yaptı. Eğitim-Sen’lilerin yürüyüş yapmakta ısrar etmesi ve yola oturmaları üzerine polis müdürü tarafından sık sık "Dağılın" uyarısı yapıldı. Dağlmamakta direnen protestocularla, polisler arasındaki gerginlik giderek büyüdü.

Yolu trafiğe açmayan grup önce çevik kuvvet tarafından çembere alındı. Yoldan çekilmemekte direnen gruba daha sonra biber gazı ve copla müdahale edildi. Bunun üzerine gruptan bazı kişiler gösterinin yapıldığı yerde bulunan bir mağazaya girdi. Polisin mağazanın içine de biber gazı sıkması, tepkilere neden oldu. Mağazanın kepenklerinin kapanmasıyla içeride kalanlar zor anlar yaşadı.Çevik kuvvet ekiplerinin çekilmesinin ardından mağazanın kepenkleri açıldı. Bu sırada mağazanın içinde gazdan etkilenenler polise tepki gösterdi.

Çıkan olaylarda 14 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, mağazadan çıkan grup daha sonra slogan atarak Eğitim-Sen Şubesi’ne kadar yürüdü.

Burada habercilere açıklama yapan Eğitim-Sen yöneticisi Yılmaz Güneş, olayları protesto ettiklerini belirterek gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi.