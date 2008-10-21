44 kaçak emniyet binasından kaçtı!

Erzincan’da Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasının bodrum katına yerleştirilen 53 kaçaktan 44’ü firar etti. Alarma geçen polis ekipleri, kaçaklardan 32’sini yakaladı.



Tercan ilçesinde iki gün önce jandarmanın kontrolü sırasında bir kamyonun kasasında yakalanan 53 kaçak, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere ek hizmet binasının zemin katına yerleştirildi.

53 kaçaktan 44’ü, önceki akşam saat 19.30 sıralarında zemin katta bulunan tuvaletin penceresindeki demir parmaklıkları kırarak firar etti. Diğer 9 kaçak ise nöbetçi polis memurları tarafından yakalandı. Olay sonrası harekete geçen polis, Erzincan sokaklarında kaçak aramaya başladı. Yaklaşık 500 polis, gelen ihbarları da değerlendirerek 32 kaçağı yakaladı.





