44. Altın Kelebek ödülleri sahiplerini buldu

44. Pantene Altın Kelebek ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu. 44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, televizyon ve müzik dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Gecenin sunuculuğunu Cem Davran ve Ayça Ayşin Turan üstlendiği gecede bu yıl 32 dalda ödül verildi.

Kanal D ekranlarında 19.45’te başlayan Altın Kelebek ödül töreni bir çok ünlü ismi bir araya getirdi. Halk oyları ile belirlenen altın Kelebek ödülleri sahiplerini buldu. Gecenin sunuculuğunu Cem Davran ve Ayça Ayşin Turan üstlendiği gecede bu yıl 32 dalda ödül verildi. Yer aldıkları projelerde sergiledikleri performanslarla yılın en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Melisa Şenolsun, Hazal Filiz Küçükköse ve Miray Daner de bu yıl törendeydi.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Altın Kelebek ödül töreninde Diriliş Ertuğrul adlı dizinin ekibiyle problemler yaşayan Okan Bayülgen, törene katılmadı. Bununla birlikte Diriliş Ertuğrul dizi ekibi de Altın Kelebek’te yer almadı. Bayülgen’in o dönemki programı da törendeki kriz yüzünden yayından kaldırılmıştı.

İşte kazanlar:

Rısıng Star

“Rising Star” ödülleri Miray Daner, Melisa Şenolsun ve Hazal Filiz Küçükköse’nin oldu. Genç yıldızlar ödüllerini Neslihan Atagül Doğulu’nun elinden aldı.

‘En iyi senarist'

‘En iyi senarist’ ödülü, Kanal D’de yayınlanan ‘Vatanım Sensin’ dizisi ile Nuran Everen Şit’in oldu. Nuran Everen Şit’e ödülünü ünlü yönetmen Osman Sınav verdi.

'En iyi spor programı'

En iyi spor programı ödülü Stadyum’a gitti.Ödülü teknik direktör Yılmaz Vural aldı.

'En iyi klip'

En iyi klip ödülü Ya bu işler ne Mabel Matiz Anıl Can’a gitti.

'En iyi dizi'

En iyi dizi ödülü Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Vatanım Sensin’e gitti. Ödülü dizinin yapımcısı Onur Güvenatam aldı.

Yılın şarkısı

Yılın şarkısı ‘Beni çok sev- Tarkan!’

En iyi pop müzik erkek sanatçısı

En iyi pop müzik erkek sanatçısı ödülü Tarkan’a gitti. Tarkan’a ödülünü Cem Yılmaz verdi.

En iyi pop müzik kadın sanatçısı

En iyi kadın pop sanatçısı ödülü Sezen Aksu’ya gitti. Sezen Aksu’nun videolu mesajının ardından ödülü, Sezen Aksu adına Tarkan aldı.

Ödülü Günay Çoban ve Serkan İzzet Özdoğan aldı

Mucize yaratanlar ödülü

Ödülün sahipleri Tuğba Büyüküstün, Kenan İmirzalıoğlu, Songül Öden, Erkan Petekkaya, Cansu Dere, Engin Akyürek’in oldu. Kazananlar ödüllerini Vuslat Doğan Sabancı’nın elinden aldılar.

En iyi kadın sunucu

En iyi kadın sunucu ödülü Evrim Akın – Çocuktan al haberi oldu. Akın ödülünü Merve Boluğur’un elinden aldı.

En iyi erkek sunucu

Ali İhsan Varol, en iyi erkek sunucu ödülüne layık görüldü. Ödülünü Selçuk Yöntem’in elinden aldı.

En iyi komedi dizisi

En iyi komedi dizisi GÜldür Güldür Şov.

En iyi komedi kadın oyuncu ödülü

Hande Erçel- Aşk laftan anlamaz.

En iyi komedi erkek oyuncu ödülü

Çağlar Çorumlu- Güldür Güldür Show

En iyi çıkış yapan

En iyi çıkış yapan ödülünü Aleyna Tilki aldı.

Azerbaycan'ın en parlak yıldızı

Ödülün sahibi Roya Ayxan oldu.

En iyi dizi müziği ödülü

En iyi dizi müziği ödülünün sahibi Söz- Atakan Ilgazdağ oldu.

En iyi yönetmen

En iyi yönetmen ödülünü Yağız Alp Akaydın- Söz dizisi. Akaydın ödülü Osman Sınav’ın elinden aldı.

En iyi kadın haber sunucusu

En iyi kadın haber sunucusu ödülünü Star TV’den Nazlı Çelik aldı.

En iyi erkek haber sunucusu

Fox TV’den Fatih Portakal ödülün sahibi oldu.

En iyi haber-programı

CNN Türk’ten 5N1K- Cüneyt Özdemir ödüle layık görülen isim.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ödüle layık görüldü.

En iyi yarışma programı

Survivor- Acun Ilıcalı ödülün sahibi oldu.

En iyi proje ödülü

En iyi proje ödülü Çeyrek Asır projesiyle Harun Koçak’ın oldu. Merhum sanatçının ödülünü babası Eşref Kolçak aldı.

En iyi müzik grubu

En iyi müzik grubu ödülünün sahibi Athena oldu.

En iyi kadın oyuncu ödülü

En iyi kadın oyuncu ödülüne İstanbullu Gelin’deki rolüyle Aslı Enver layık görüldü

Een iyi erkek oyuncu ödülü

Ödülün sahibi Söz dizisindeki performansıyla Tolga Sarıtaş oldu.

En iyi dizi çifti

En iyi dizi çifti ödülünü KAlp Atışı dizisindeki rolleriyle Öykü Karayel ve Gökhan Alkan aldı.

En iyi Youtuber-Instagrammer ödülü

Ödülün sahibi Enes Batur oldu. Batur ödülünü Şeyma Subaşı’nın elinden aldı.