44. ABD Başkanı Obama, eski yardımcısı için yıllar sonra kampanya meydanına çıktı: "Önümüzdeki 13 gün içinde yaptıklarımız on yıllar boyunca anlamlı olacak"

44. ABD Başkanı Barack Obama, halefini kınamak ve Joe Biden yönetimindeki ABD'nin resmini çizmek için yıllar sonra miting meydanlarına geri döndü.

Salıncak eyalet Pennsylvania'nın Philadelphia kentinde konuşan Obama, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsımında attığı adımları eleştirdi. "Pandemi başlayalı 8 ay oldu, ülke çapında vakalarda artış görüyoruz" diyen Obama, "Donald Trump aniden hepimizi korumaya başlamayacak. Daha kendini koruyacak temel adımları bile atamıyor" değerlendirmesinde bulundu.

3 Kasım seçimini "hayatımızın en önemli seçimi" olarak nitelendiren Obama, ABD halkının Trump'ın seçim sonuçlarına itiraz edememesi için Biden'ın farklı kazanmasını sağlaması gerektiğini söyledi: "Önümüzdeki 13 gün içinde yaptıklarımız on yıllar boyunca anlamlı olacak".

Obama, iki başkanlık kampanyasında da Pennsylvania'yı kazanmayı başardı. 2016'da ise Trump, bu eyalette Demokrat rakibi Hillary Clinton'ı yenmeyi başardı. 3 Kasım için anketlerde Biden'ın çok ufak bir üstünlüğü bulunuyor.

ABD'nin 44. lideri, özellikle azınlıklara ve gençlere sık sık sandığa gitmeleri için çağrıda bulundu.

Trump'ın "Geride olmasam Pennsylvania'ya gelmezdim" sözlerine de değinen Obama, rakibiyle alay ederek, "Yazık bu adama. Ben öyle hissetmiyorum. Pennsylvania'ya gelmeyi seviyorum" dedi.

Mevcut ABD Başkanı'nın televizyon reytingleri hakkındaki açıklamalarına da göndermede bulunan Obama, "Ama gerçek şu ki bu bir reality TV şovu değil, bu gerçek hayat. Biz, o işini ciddiye alamadığı için bunun sonuçlarını yaşıyoruz" diye konuştu.

Obama, "Tekrar aday olduğumda gizli bir Çin banka hesabım olduğunun ortaya çıktığını düşünsenize. Sizce Fox News bu konuda biraz endişelenmez miydi? Bana Pekinli Barry derlerdi" dedi.

Trump'ın geçen günlerde Çin'de bir banka hesabı olduğu ortaya çıkmıştı.

Obama'nın mitingden önce kampanya çadırının altında megafonla Anons yaptığı görüntüler de gündem oldu.