430 kişilik geçici işe 6 bin kişi başvurdu!

Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 430 kişinin geçici istihdamı için 5 bin 967 kişi başvurdu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Şemdinli ve Derecik belediyeleri ile müftülük ve köy işleri bünyesinde 6 ay istihdam edilecek 430 kişinin belirlenmesi için Şemdinli Kapalı Spor Salonu’nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Noter ve İşkur yetkililerinin de hazır bulunduğu kura çekiminde, adaylar sonuçları merakla bekledi.

Yaklaşık 4 saat süren kura çekiminde işe kavuşanlar, büyük sevinç yaşadı.