T24 LogoT24 Logo
Sosyal Güvenlik

430 kişilik geçici işe 6 bin kişi başvurdu!

İşe girenler, 6 ay istihdam edilecek

01 Nisan 2017 02:29

Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 430 kişinin geçici istihdamı için 5 bin 967 kişi başvurdu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Şemdinli ve Derecik belediyeleri ile müftülük ve köy işleri bünyesinde 6 ay istihdam edilecek 430 kişinin belirlenmesi için Şemdinli Kapalı Spor Salonu’nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Noter ve İşkur yetkililerinin de hazır bulunduğu kura çekiminde, adaylar sonuçları merakla bekledi.

Yaklaşık 4 saat süren kura çekiminde işe kavuşanlar, büyük sevinç yaşadı.

 

ETİKETLER

hakkariistihdamgeçici

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24