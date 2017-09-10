430 bin lira çalanlar, 100 saatlik görüntü incelenerek yakalandı

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Yenişehir İlçesi\'nde bir hayvancılık birliğine ait ofisten 430 bin liranın çalınması olayı, güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerinde yapılan 100 saatlik inceleme sonucu aydınlatıldı. Olayla gerçekleştiren 5 şüpheliden 4\'ü tutuklanırken, çalınan paranın sadece 28 bin lirası ele geçirildi.

Diyarbakır\'ın Yenişehir İlçesi\'nde 24 Ağustos günü meydana gelen olayda, bir hayvancılık birliğine ait ofisten 430 bin lira çalındı. Yetkililerin ihbarı üzerine olayla ilgili araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik ve MOBESE kameraları görüntülerini toplayarak, hırsızların izini sürmeye başladı. Hırsızlığın yapıldığı ofisten parmak ve vücut izlerini de toplayan polis, 100 saatlik güvenlik ve MOBESE kamerası görüntülerini titizlikle inceledi. Yapılan incelemenin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, 6 Eylül günü düzenlediği operasyonda, kaçmaya çalışan Ş.A., H.Ç., Y.A., H.İ.A. ve H.F.A.\'yı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada bir tabanca ve 28 bin lira ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen hırsızlık olayının şüphelileri Ş.A., H.Ç., Y.A. ve H.İ.A. tutuklanırken, H.F.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan hırsızlık şüphelisi olarak yakalanan Ş.A.\'nın babası İ.A.\'nın evinde yapılan aramada 1 kilo 296 gram toz esrar ele geçirildi. Savcılığa sevk edilen İ.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece \'uyuşturucu madde ticareti\' suçundan tutuklandı.



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