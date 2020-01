43 spor federasyonunun başkan ve temsilcileri Bolu'da buluştu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da düzenlenen, \'Spor Kenti Bolu\' tanıtım toplantısında, Türkiye\'nin 43 spor federasyonunun başkan ve temsilcileri bir araya geldi.

Bolu Belediyesi\'nin hafta sonu düzenlediği 2 gün süren toplantıya Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora, Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Büyükbakırcı, Buz Pateni Federasyonu Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz, Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Kızak Federasyonu Başkanı Serkan Yaşar, Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz ve Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan katıldı. Bocce Bowling Dart, Üniversite Sporları, Görme Engelliler, İşitme Engelliler, Satranç, Triatlon, Okul Sporları, Kürek, Masa Tenisi, Kick Boks, Halter, Wushu, Kayak ve Özel Sporcular gibi çeşitli federasyonlardan ise başkan vekili ve genel sekreter düzeyinde katılım gerçekleşti.

Toplantının kapanışında konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu\'nun turizmde cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini söyleyerek şöyle dedi:

\"Spor, bu şehrin güçlü geleceğine atacağımız en önemli adım. Bolu\'ya, yaklaşık olarak 2.5 saat bir yolculukla Türkiye\'nin üçte birinden ulaşılabiliyor. Yamaç paraşütü, off-road, dağ bisikleti gibi alternatif sporlar da dahil olmak üzere, tüm olimpik sporların yapılabileceği, kamplara ve organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek bir kapasiteye sahibiz. Bolu Belediyesi olarak bu hedefle tüm alt yapı projelerini tamamladık, olimpik standartlardaki tesislerimizi de birer birer hayata geçiriyoruz. Bugün 43 spor dalının yöneticilerine ev sahipliği yaptık. Onların görüşleri, önerileri ve talepleri doğrultusunda yol haritamızı oluşturacağız. Amacımız, tüm federasyon başkanları ile birlikte Bolu\'nun dünya spor kentleri arasında hak ettiği yeri alması için çalışmak.\"

Başkan Yılmaz, Antalya\'nın kışın futbol takımlarının kamp merkezi olduğunu, yaz mevsiminde ise en uygun iklimin Bolu\'da olduğunu söyleyerek, \"Bolu\'nun, büyük futbol takımlarının kamp merkezi olması için çalışmalarımız var. Fenerbahçe\'nin Topuk Yaylası\'nda tesisi var. Şu an Beşiktaş Gerede\'ye gelecek. Galatasaray ve Trabzonspor\'un yerleri hazır. Tüm kulüplerimizin kamp ve her türlü sportif organizasyonu için bekliyoruz. Seben Gölü etrafında yerimiz hazır. Hatta Aladağlar\'da da yerimiz var, gelsinler baksınlar\" dedi. Başkan Yılmaz, federasyon temsilcilerinin havaalanı talebine karşılık ise 2018 yılında belediye olarak küçük uçakların iniş kalkış yapabileceği bir havaalanı yapılacağını, büyük havaalanı için ise hükümetin söz verdiğini, yakın zamanda yapımına başlanacağını kaydetti.

Bolu Valisi Aydın Baruş da, \"Valilik ve belediye olarak spor federasyonlarının Bolu\'da yapacağı kamplarda, Türkiye ve hatta uluslararası turnuvalarda sizlere ev sahipliği yapmaya her zaman hazırız. Çünkü biz spor turizminin Bolu\'nun geleceği olduğunu düşünüyoruz\" dedi.

