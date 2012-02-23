43 kışlanın adı değişti, Kenan Evren Kışlası kaldı yadigâr

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) kışla, tesis gibi yerlere TSK İsim Verme Yönergesi esaslarına göre isim verildiğini bildirdi. Yılmaz, AKP’nin iktidara geldiği 18 Kasım 2002 tarihinden bu yana ismi değişen veya yeni isim verilen 80 kışla bulunduğunu açıkladı. İstanbul Küçükyalı’daki kışlaya 15 Kasım 1989 tarihinde Kenan Evren adı verildi.

CHP’li Umut Oran’ın AKP iktidarları döneminde kaç kışlanın isimlerinin değiştiği, bunların yerlerinin neresi olduğu ve 12 Eylül askeri darbesini yapan dönemin MGK üyelerinden ismi kışlaya verilenlerin olup olmadığı yönündeki soru önergesi yanıtlandı.

Milli Savunma Bakanı Yılmaz, yanıtında, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) kışla, tesis vb. yerlere TSK İsim Verme Yönergesi esaslarına göre, o birlikte veya o bölgede görev yaparken şehit olmuş personelin veya bu mümkün değilse birlikte veya o bölgede hizmeti geçmiş hayatta olmayan komutanların isimleri verilmektedir” dedi.

10 yılda 80 kışlanın adı değişti

Kışlaların bulundukları yerleri güvenlik gerekçesiyle açıklamayan Yılmaz, 18 Kasım 2002’den bu yana 80 ismi değişen veya isim verilen 80 kışla bulunduğunu bildirdi.

8 generalin ismi silindi

Yılmaz’ın yanıtına göre, 2002’den bu yana 43 kışlanın ismi değişirken, 37 kışlaya ise isim verildi. Yanıtta Orgeneral Mustafa Muğlalı Kışlası'yla birlikte toplam 8 generalin isimlerinin kışlalardan kaldırıldıkları ortaya çıkarken, yeni isimler arasında da 4 generalin bulunması dikkat çekti.

İsmler ve değişen kışlalar

Eski ismi - Yeni ismi

- Alevkayası Kışlası - Şht. Yzb. Samu Akbulut Kışlası

- Erdemli Kışlası - Şht. Üstğm. Oğuz Yener Kışlası

- Seymen Kışlası - Org. Nahit Şenoğul Kışlası

- Ayazağa Kışlası - Org. M. Nazım İşkora Kışlası

- Sakarya Kışlası - Org. Ragıp Uluğbay Kışlası

- Yarımburguz Kışlası - Org. Hamza Günalp kışlası

- Esentepe Kışlası - Yzb. Şefik Avni Özüdoğru Kışlası

- Şimşek Kışlası - Şht. Er Bekir Doğan Kışlası

- Şht. Tğm. Hüseyin Akar Kışlası - Şht. Bnb. Nedim Ekmekçi Kışlası

- Korg. Kanan Dalbaşar Kışlası - Şht. Er İbrahim Caran Kışlası

- Org. Mustafa Muğlalı Kışlası - Şht. Bçvş. Erkan Durukan Kışlası

- Bayraktepe Kışlası - Şht. Ast. Çvş. İlkay Kuru Kışlası

- Çeliktepe Kışlası - Şht. Er Namık Durmaz Kışlası

- General M. Ecmel Kutay Kışlası - Şht. Er Ali Tekin Kışlası

- Albay Kemal Çağatay Kışlası - Şht. Er Abdülbari Acar Kışlası

- Gökay Kışlası - Şht. Atğm. Okan Canbolat Kışlası

- General Ali Keskiner Kışlası - Şht. Üstğm. Mustafa Solak Kışlası

- Pertek Kışlası - Şht. Tğm. Ertuğrul Platin Kışlası

- Atış Kışlası - Şht. Atğm. Kerim Kök Kışlası

- Mithat Paşa Kışlası - Şht. Onb. Mustfa Özen Kışlası

- Zafer Kışlası - Şht. Onb. Şükrü Yıldız Kışlası

- Gen. Alp Ölmez Kışlası - Şht. Uzm. Çvş. Yılmaz Demir Kışlası

- Gen. Celal Bulutlar Kışlası - Şht. Tğm. H. Serhat Karahasan Kışlası

- Gen. Selahattin Demircioğlu Kışlası - Şht. Üstğm. İsmail Aksu Kışlası

- Darıca Kışlası - Şht. Er Gökhan Hüseyinoğlu Kışlası

- Gen. Muzaffer Tuğsavul Kışlası - Şht. Atğm. Hasan Ayçiçek Kışlası

- Ergani Kışlası - Şht. Er Hayri Ayhan Kışlası

- Horasan Kışlası - Şht. Üçvş. Yüksel Yayla Kışlası

- Albay Tevfik Çağlar Kışlası - Şht. Üstğm. İzzettin Polat Kışlası

- Gaziler Kışlası - Şht. Er Ali Bağcı Kışlası

- Yzb. Cemal Genç Kışlası - Şht. Üçvş. Mehmet Çakıcı Kışlası

- Alaiye Kışlası - Şht. Er Celal Madendere Kışlası

- Albay İbrahim Çolak Kışlası - Şht. Çvş. Zafer İpek Kışlası

- Sütlüce Kışlası - Şht. Üstğm. Abdurrahman Turan Kışlası

- Yıldırım Kışlası - Şht. Ast. Çvş. Özcan Akbal Kışlası

- Bayrampaşa Kışlası - Şht. Er Murat Çavdar Kışlası

- Zeynep Kamil Kışlası Şht. Onb. Azim Özdemir Kışlası

- Kartaltepe Kışlası - Şht. Uzm. Çvş. Ahmet Öztürk Kışlası

- Kurttepe Kışlası - Şht. Üçvş. Emre Bolat Kışlası

- Kavakkapı Kışlası - Şht. Er Bülent Hurşit Kışlası

- Erkilet Kışlası - Şht. Ast. Çvş. Ahmet Pakdemir Kışlası

- Etiler Kışlası - Şht. Yzb. Abbas Apaydın Kışlası

- Yıldırım Kışlası - Şht. Bçvş. Kalender Özdemir Kışlası

Yeni isim verilen 37 kışla

- Şht. Yarbay Alim Yılmaz Kışlası

-Şehit Org. Eşref Bitlis Kışlası

-Şht. Yzb. Bahtiyar Er Kışlası

-Şht. Yarbay Mesut Kuru Kışlası

-Şht. Ast. Çvş. Hacı Bayram Şimşek Kışlası

-Şht. Onb. Fatih Güneş Kışlası

-Şht. Ast. Üçvş. Ahmet Kurt Kışlası

-Şht. Astğm. Mustafa Burcu Kışlası

Şht. Uzm. Çvş. Uğur Ekiz Kışlası

-Şht. Bçvş. Duran Bayram Kışlası

-Şht. Uzm. Çvş. Mehmet Boşnak Kışlası

-Şht. Ast. Üçvş. Süleyman Gür Kışlası

-Şht. Ast. Kçvş. Fatih Bülbül Kışlası

-Şht.Uzm. Çvş. Bahattin Erturan Kışlası

-Şht. Yzb. Levent Çetinkaya Kışlası

-Ast. Çvş. Onur Bakbak Kışlası

-Şht. Bçvş. Coşkun Tanrıöver Kışlası

-Şht. Tğm. Şevki Koray Akoğuz Kışlası

- Şht. Çvş. Nedim Gilgil Kışlası

- Şht. Er Halim Altay Kışlası

- Şht. Uzm. Çvş. Adem Erboyacı Kışlası

-Şht. Yzb. Erdal Okul Kışlası

-Şht. Uzm. Çvş. Faruk Çam Kışlası

-Şht. Er Özgür Güven Kışlası

-Şht. Ast. Kçvş. Hikmet dursun Kışlası

-Şht. Ast. Üçvş. Mehmet Üste Kışlası

- Şht. Ast. Üçvş. Fatih Çarman Kışlası

- Şht. Tğm. Bahadır Buharalıoğlu Kışlası

-Şht. Bçvş. Timuçin Aladağ Kışlası

- Şht. Er Emrah Yiğit Kışlası

-Şht. Uzm. Çvş. Murat Gürel Kışlası

-Şht. Er Abdulkerim Büyük Kışlası

-Şht. Er Mustafa Çırak Kışlası

-Şht. Bçvş. Metin Karabel Kışlası

-Şht. Er Adem Kamur Kışlası

-Şht. Er Bayram Şavaş Kışlası

-Şht. Bnb. Yavuz Başayar Kışlası

Başbakan teşekkür etmişti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da kışla isim değişiklikleriyle ilgili olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’e teşekkür ederek şöyle konuşmuştu:

"Bazı kışlalara verilen isimlerin acı hatıraları diri tutmak ve hassas bazı duyguları rencide etmek noktasında şikayet konusu oluyordu. Bunların başında da 1943 yılında Van'ın Özalp ilçesinde 33 vatandaşımızın katledilmesinden sorumlu olan bu suçtan mahkum olan Mustafa Muğlalı'nın Van'daki bir kışlaya isminin verilmiş olması geliyordu. Mustafa Muğlalı ismi Van'daki bu kışladan artık kaldırıldı. Başta Van'lı kardeşlerimiz olmak üzere milletimizi rencide eden bu uygulamayla son verildi. 15 Kasım'dan itibaren yani şu anda süreç başladı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 34 Jandarma Genel Komutanlığı'nda da 31 kışlanın ismi değiştirildi. Yeni düzenleme ile Tabur ve daha alt seviyedeki birliklere şehitlerimizin ya da orada hizmette bulunmuş TSK mensuplarının isimleri verilecek. Genelkurmay Başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum."