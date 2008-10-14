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Spor

43 kere maşallah!..

Son iki sezondur "Beko Basketbol Ligi" olarak oynanan Erkekler Birinci Basketbol Ligi 43. yaşına giriyor. Geçen sezon final serisinde Türk Telekomspor'a 4-1 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaş

14 Ekim 2008 03:00

Son iki sezondur "Beko Basketbol Ligi" olarak oynanan Erkekler Birinci Basketbol Ligi 43. yaşına giriyor.

Geçen sezon play-off final serisinde Türk Telekomspor'a 4-1 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Ülker'in ligde 3 şampiyonluğu bulunuyor.

> İlk hafta programı

Ligde ilk şampiyonluğunu 1990-91 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, daha sonra 16 yıl şampiyon olamadı. İki sezon önce Ülker ile sponsorluk anlaşması imzalayan ve Fenerbahçe Ülker olarak ligde mücadele eden sarı-lacivertliler, sezon sonunda 16 yıl aradan sonra şampiyon olarak, kulübün 100. yılında 2006-07 sezonunda şampiyonluk hasretine son vermişti.

Geçen sezon da şampiyon olarak tarihinde ilk kez üst üste iki şampiyonluk yaşayan sarı-lacivertli takım, yeni sezonda da şampiyon olursa, hem üst üste 3. şampiyonluğu yaşayacak, hem de Galatasaray'ın şampiyonluk sayısına ulaşacak.

G.Saray ve Beşiktaş'ın şampiyonluk özlemi

Basketbolda Galatasaray 18, Beşiktaş ise tam 33 yıldır şampiyonluk yüzü görmedi.

Erkekler Birinci Basketbol Ligi'nde futbolun "3 Büyükler"i içinde en fazla şampiyonluk kazanan takım olan Galatasaray, lig tarihinde 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Ligde ilk şampiyonluğunu 1968-69 sezonunda yaşayan sarı-kırmızılılar, 1984-85 ve 1985-86 sezonlarında üst üste iki kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Galatasaray, ligde en son 1989-90 sezonunda şampiyonluk yaşadı.

Beşiktaş ise sadece 1 kez lig şampiyonluğu yaşadı. Siyah-beyazlılar, 1974-75 sezonunda ligde mutlu sona ulaşmıştı.

Efes Pilsen'in 12 şampiyonluğu bulunuyor

Ligin 42 yıllık geçmişinde en fazla şampiyonluk sevincini 12 şampiyonlukla Efes Pilsen yaşadı.

İlk şampiyonluğunu 1978-79 sezonunda kazanan lacivert-beyazlılar, ligde 2001-02, 2002-03, 2003-04 ve 2004-05 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı. Son 3 sezondur şampiyon olamayan Efes Pilsen, geçen sezon play-off yarı final serisinde Fenerbahçe Ülker'e 3-0 ile elenmişti.


Eczacıbaşı hala ikinci

Basketbol şubesini yıllar önce kapatan Eczacıbaşı ise Efes Pilsen'in ardından 8 şampiyonlukla en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci takım durumunda bulunuyor.

Eczacıbaşı, 1975-78 ve 1979-82 yılları arasında arka arkaya 3'er kez şampiyonluk sevinci yaşadı.


İTÜ'nün 5 şampiyonluğu bulunuyor


Eczacıbaşı'nın ardından 5 şampiyonlukla İTÜ geliyor.

Bir zamanlar ligde adeta fırtına gibi esen İTÜ, 1969-70, 1970-71, 1971-72 ve 1972-73 sezonlarında üst üste 4 kez şampiyon oldu.


Ülkerspor'un 4 şampiyonluğu bulunuyor

İki sezon önce Ülker'in Fenerbahçe ile sponsorluk anlaşması imzalamasının ardından ligde yerine Alpella'ya bırakan Ülkerspor'un 4 şampiyonluğu var.

Son yıllarda Efes Pilsen ile birlikte zirve mücadelesi yapan turuncu-yeşilliler, 2005-06 sezonunda play-off finalinde rakibine 4-0'lık bir üstünlük kurarak, ligde 5 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmıştı.

İlk şampiyon Altınordu


1966-67 sezonuyla başlayan ligde, ilk şampiyonluğu Altınordu kazandı.

Ligde TOFAŞ'ın 2, Muhafızgücü ve Karşıyaka'nın da 1'er şampiyonlukları bulunuyor.


Şampiyonlar

Türkiye Basketbol Ligi'nde 42 yılın şampiyonları şöyle:



Sezon Şampiyon

-------- -----------

1966-1967 Altınordu

1967-1968 İTÜ

1968-1969 Galatasaray

1969-1970 İTÜ

1970-1971 İTÜ

1971-1972 İTÜ

1972-1973 İTÜ

1973-1974 Muhafızgücü

1974-1975 Beşiktaş

1975-1976 Eczacıbaşı

1976-1977 Eczacıbaşı

1977-1978 Eczacıbaşı

1978-1979 Efes Pilsen

1979-1980 Eczacıbaşı

1980-1981 Eczacıbaşı

1981-1982 Eczacıbaşı

1982-1983 Efes Pilsen

1983-1984 Efes Pilsen

1984-1985 Galatasaray

1985-1986 Galatasaray

1986-1987 Karşıyaka

1987-1988 Eczacıbaşı

1988-1989 Eczacıbaşı

1989-1990 Galatasaray

1990-1991 Fenerbahçe

1991-1992 Efes Pilsen

1992-1993 Efes Pilsen

1993-1994 Efes Pilsen

1994-1995 Ülkerspor

1995-1996 Efes Pilsen

1996-1997 Efes Pilsen

1997-1998 Ülkerspor

1998-1999 TOFAŞ

1999-2000 TOFAŞ

2000-2001 Ülkerspor

2001-2002 Efes Pilsen

2002-2003 Efes Pilsen

2003-2004 Efes Pilsen

2004-2005 Efes Pilsen

2005-2006 Ülkerspor

2006-2007 Fenerbahçe Ülker

2007-2008 Fenerbahçe Ülker

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