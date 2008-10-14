43 kere maşallah!..

> İlk hafta programı

Geçen sezon play-off final serisinde Türk Telekomspor'a 4-1 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Ülker'in ligde 3 şampiyonluğu bulunuyor.Ligde ilk şampiyonluğunu 1990-91 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, daha sonra 16 yıl şampiyon olamadı. İki sezon önce Ülker ile sponsorluk anlaşması imzalayan ve Fenerbahçe Ülker olarak ligde mücadele eden sarı-lacivertliler, sezon sonunda 16 yıl aradan sonra şampiyon olarak, kulübün 100. yılında 2006-07 sezonunda şampiyonluk hasretine son vermişti.Geçen sezon da şampiyon olarak tarihinde ilk kez üst üste iki şampiyonluk yaşayan sarı-lacivertli takım, yeni sezonda da şampiyon olursa, hem üst üste 3. şampiyonluğu yaşayacak, hem de Galatasaray'ın şampiyonluk sayısına ulaşacak.Basketbolda Galatasaray 18, Beşiktaş ise tam 33 yıldır şampiyonluk yüzü görmedi.Erkekler Birinci Basketbol Ligi'nde futbolun "3 Büyükler"i içinde en fazla şampiyonluk kazanan takım olan Galatasaray, lig tarihinde 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Ligde ilk şampiyonluğunu 1968-69 sezonunda yaşayan sarı-kırmızılılar, 1984-85 ve 1985-86 sezonlarında üst üste iki kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Galatasaray, ligde en son 1989-90 sezonunda şampiyonluk yaşadı.Beşiktaş ise sadece 1 kez lig şampiyonluğu yaşadı. Siyah-beyazlılar, 1974-75 sezonunda ligde mutlu sona ulaşmıştı.Ligin 42 yıllık geçmişinde en fazla şampiyonluk sevincini 12 şampiyonlukla Efes Pilsen yaşadı.İlk şampiyonluğunu 1978-79 sezonunda kazanan lacivert-beyazlılar, ligde 2001-02, 2002-03, 2003-04 ve 2004-05 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı. Son 3 sezondur şampiyon olamayan Efes Pilsen, geçen sezon play-off yarı final serisinde Fenerbahçe Ülker'e 3-0 ile elenmişti.Basketbol şubesini yıllar önce kapatan Eczacıbaşı ise Efes Pilsen'in ardından 8 şampiyonlukla en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci takım durumunda bulunuyor.Eczacıbaşı, 1975-78 ve 1979-82 yılları arasında arka arkaya 3'er kez şampiyonluk sevinci yaşadı.Eczacıbaşı'nın ardından 5 şampiyonlukla İTÜ geliyor.Bir zamanlar ligde adeta fırtına gibi esen İTÜ, 1969-70, 1970-71, 1971-72 ve 1972-73 sezonlarında üst üste 4 kez şampiyon oldu.İki sezon önce Ülker'in Fenerbahçe ile sponsorluk anlaşması imzalamasının ardından ligde yerine Alpella'ya bırakan Ülkerspor'un 4 şampiyonluğu var.Son yıllarda Efes Pilsen ile birlikte zirve mücadelesi yapan turuncu-yeşilliler, 2005-06 sezonunda play-off finalinde rakibine 4-0'lık bir üstünlük kurarak, ligde 5 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmıştı.1966-67 sezonuyla başlayan ligde, ilk şampiyonluğu Altınordu kazandı.Ligde TOFAŞ'ın 2, Muhafızgücü ve Karşıyaka'nın da 1'er şampiyonlukları bulunuyor.Türkiye Basketbol Ligi'nde 42 yılın şampiyonları şöyle:-------- -----------1966-1967 Altınordu1967-1968 İTÜ1968-1969 Galatasaray1969-1970 İTÜ1970-1971 İTÜ1971-1972 İTÜ1972-1973 İTÜ1973-1974 Muhafızgücü1974-1975 Beşiktaş1975-1976 Eczacıbaşı1976-1977 Eczacıbaşı1977-1978 Eczacıbaşı1978-1979 Efes Pilsen1979-1980 Eczacıbaşı1980-1981 Eczacıbaşı1981-1982 Eczacıbaşı1982-1983 Efes Pilsen1983-1984 Efes Pilsen1984-1985 Galatasaray1985-1986 Galatasaray1986-1987 Karşıyaka1987-1988 Eczacıbaşı1988-1989 Eczacıbaşı1989-1990 Galatasaray1990-1991 Fenerbahçe1991-1992 Efes Pilsen1992-1993 Efes Pilsen1993-1994 Efes Pilsen1994-1995 Ülkerspor1995-1996 Efes Pilsen1996-1997 Efes Pilsen1997-1998 Ülkerspor1998-1999 TOFAŞ1999-2000 TOFAŞ2000-2001 Ülkerspor2001-2002 Efes Pilsen2002-2003 Efes Pilsen2003-2004 Efes Pilsen2004-2005 Efes Pilsen2005-2006 Ülkerspor2006-2007 Fenerbahçe Ülker2007-2008 Fenerbahçe Ülker