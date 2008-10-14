43 kere maşallah!..

Son iki sezondur "Beko Basketbol Ligi" olarak oynanan Erkekler Birinci Basketbol Ligi 43. yaşına giriyor.
Geçen sezon play-off final serisinde Türk Telekomspor'a 4-1 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Ülker'in ligde 3 şampiyonluğu bulunuyor. > İlk hafta programı
Ligde ilk şampiyonluğunu 1990-91 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, daha sonra 16 yıl şampiyon olamadı. İki sezon önce Ülker ile sponsorluk anlaşması imzalayan ve Fenerbahçe Ülker olarak ligde mücadele eden sarı-lacivertliler, sezon sonunda 16 yıl aradan sonra şampiyon olarak, kulübün 100. yılında 2006-07 sezonunda şampiyonluk hasretine son vermişti.
Geçen sezon da şampiyon olarak tarihinde ilk kez üst üste iki şampiyonluk yaşayan sarı-lacivertli takım, yeni sezonda da şampiyon olursa, hem üst üste 3. şampiyonluğu yaşayacak, hem de Galatasaray'ın şampiyonluk sayısına ulaşacak. G.Saray ve Beşiktaş'ın şampiyonluk özlemi
Basketbolda Galatasaray 18, Beşiktaş ise tam 33 yıldır şampiyonluk yüzü görmedi.
Erkekler Birinci Basketbol Ligi'nde futbolun "3 Büyükler"i içinde en fazla şampiyonluk kazanan takım olan Galatasaray, lig tarihinde 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Ligde ilk şampiyonluğunu 1968-69 sezonunda yaşayan sarı-kırmızılılar, 1984-85 ve 1985-86 sezonlarında üst üste iki kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Galatasaray, ligde en son 1989-90 sezonunda şampiyonluk yaşadı.
Beşiktaş ise sadece 1 kez lig şampiyonluğu yaşadı. Siyah-beyazlılar, 1974-75 sezonunda ligde mutlu sona ulaşmıştı. Efes Pilsen'in 12 şampiyonluğu bulunuyor
Ligin 42 yıllık geçmişinde en fazla şampiyonluk sevincini 12 şampiyonlukla Efes Pilsen yaşadı.
İlk şampiyonluğunu 1978-79 sezonunda kazanan lacivert-beyazlılar, ligde 2001-02, 2002-03, 2003-04 ve 2004-05 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı. Son 3 sezondur şampiyon olamayan Efes Pilsen, geçen sezon play-off yarı final serisinde Fenerbahçe Ülker'e 3-0 ile elenmişti. Eczacıbaşı hala ikinci
Basketbol şubesini yıllar önce kapatan Eczacıbaşı ise Efes Pilsen'in ardından 8 şampiyonlukla en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci takım durumunda bulunuyor.
Eczacıbaşı, 1975-78 ve 1979-82 yılları arasında arka arkaya 3'er kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İTÜ'nün 5 şampiyonluğu bulunuyor
Eczacıbaşı'nın ardından 5 şampiyonlukla İTÜ geliyor.
Bir zamanlar ligde adeta fırtına gibi esen İTÜ, 1969-70, 1970-71, 1971-72 ve 1972-73 sezonlarında üst üste 4 kez şampiyon oldu. Ülkerspor'un 4 şampiyonluğu bulunuyor
İki sezon önce Ülker'in Fenerbahçe ile sponsorluk anlaşması imzalamasının ardından ligde yerine Alpella'ya bırakan Ülkerspor'un 4 şampiyonluğu var.
Son yıllarda Efes Pilsen ile birlikte zirve mücadelesi yapan turuncu-yeşilliler, 2005-06 sezonunda play-off finalinde rakibine 4-0'lık bir üstünlük kurarak, ligde 5 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmıştı. İlk şampiyon Altınordu
1966-67 sezonuyla başlayan ligde, ilk şampiyonluğu Altınordu kazandı.
Ligde TOFAŞ'ın 2, Muhafızgücü ve Karşıyaka'nın da 1'er şampiyonlukları bulunuyor. Şampiyonlar
Türkiye Basketbol Ligi'nde 42 yılın şampiyonları şöyle: Sezon Şampiyon
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1966-1967 Altınordu
1967-1968 İTÜ
1968-1969 Galatasaray
1969-1970 İTÜ
1970-1971 İTÜ
1971-1972 İTÜ
1972-1973 İTÜ
1973-1974 Muhafızgücü
1974-1975 Beşiktaş
1975-1976 Eczacıbaşı
1976-1977 Eczacıbaşı
1977-1978 Eczacıbaşı
1978-1979 Efes Pilsen
1979-1980 Eczacıbaşı
1980-1981 Eczacıbaşı
1981-1982 Eczacıbaşı
1982-1983 Efes Pilsen
1983-1984 Efes Pilsen
1984-1985 Galatasaray
1985-1986 Galatasaray
1986-1987 Karşıyaka
1987-1988 Eczacıbaşı
1988-1989 Eczacıbaşı
1989-1990 Galatasaray
1990-1991 Fenerbahçe
1991-1992 Efes Pilsen
1992-1993 Efes Pilsen
1993-1994 Efes Pilsen
1994-1995 Ülkerspor
1995-1996 Efes Pilsen
1996-1997 Efes Pilsen
1997-1998 Ülkerspor
1998-1999 TOFAŞ
1999-2000 TOFAŞ
2000-2001 Ülkerspor
2001-2002 Efes Pilsen
2002-2003 Efes Pilsen
2003-2004 Efes Pilsen
2004-2005 Efes Pilsen
2005-2006 Ülkerspor
2006-2007 Fenerbahçe Ülker
2007-2008 Fenerbahçe Ülker