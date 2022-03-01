43 bin doları aştı; Bitcoin'de son 7 ayın en hızlı yükselişi

Kripto para borsası, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından ekonomik yaptırımların gündeme gelmesiyle temmuzdan bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Bitcoin yüzde 12'den fazla değer kazancıyla 43 bin doları aşarken, son 24 saatte en yüksek 44 bin 220 doları gördü.

Ethereum ise 2 bin 900 dolara kadar yükseldi. Alt coinler de söz konusu yükselişten etkilenirken; ripple 0,76 dolar, litecoin 112 dolar, ADA 0,95 dolar ve SOL 95 dolardan işlem görüyor.

Kripto paralardaki söz konusu yükselişte Rusya'ya karşı batılı ülkelerin başlattığı ekonomik yaptırımların, kripto paralara yarayacağı spekülasyonları etkili oldu.

Bitcoin son olarak kasım ayında 67 bin 789 doları görerek rekor kırmasının ardından sert gerilemeler yaşamıştı.