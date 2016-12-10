42 yaşındaki futbolcu takımıyla sözleşme yeniledi

Kariyerini Brezilya takımlarından Palmeiras’ta sürdüren 42 yaşındaki Ze Roberto, kulübüyle sözleşmesini bir yıllığına uzattı.

Daha önce Real Madrid, Bayer Leverkusen, Bayern Münih ve Hamburg gibi takımlarda forma giyen Ze Roberto, ilerleyen yaşına rağmen futbola bir yıl daha devam etme kararı aldı. Palmeiras kulübünden yapılan açıklamada, Ze Roberto'nun 31 aralık'ta bitecek sözleşmesinin bir yıllığına yenilendiği ifade edildi.

Ze Roberto, 1995-2006 yıllarında 85 kez formasını giydiği Brezilya Milli Takımıyla ikişer kez Copa America ve FIFA Konfederasyonlar Kupası şampiyonluğu kazandı.