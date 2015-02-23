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Dünya

42 yaşında, 55 çocuk babası!

İngiltere’de, sperm bağışçısı Declan Rooney’nin 32 kadının hamile kalmasını sağladığı belirlendi

23 Şubat 2015 20:22

İngiltere’de, sperm bağışçısı Declan Rooney’nin (42) şimdiye dek 32 kadının çocuk sahibi olmasını sağladığı ortaya çıktı. Uzmanlar, durumun toplum sağlığı için risk oluşturduğunu söylüyor.

Mail on Sunday gazetesinin haberine göre, kendisinden çocuk sahibi olan 32 kadının yanı sıra, 2 kadın da şu anda Declan Rooney’nin çocuklarına hamile. Yine kendisinin spermlerinden hamile kalmaya çalışan 15 kadın ise gebelik testinin sonuçlarını bekliyor. Uzmanlar, kendisinin de üç farklı kadından 6 çocuğu olan Rooney’nin “toplum sağlığı için büyük bir risk oluşturduğunu” söylüyor.

 

İnternetten dağıttı

 

Sperm bağışladığı tüm kadınların hamile kalmayı başarması durumunda toplam 55 çocuğun biyolojik babası olacağı belirtilen Rooney’nin “Sperm bağışı ile ilgili kuralları hiçe saydığı” belirtildi. Rooney’in Upton North lakabını kullanarak açtığı internet sitesinde “Evinin çevresindeki 80 km’lik bölgede yaşayan ve çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara sperm temin edebileceğini” söylediğini belirten uzmanlar, “Bu durumun aynı bölgede biyolojik olarak kardeş olan onlarca çocuğun yaşamasına neden olacağının” altını çizdi.

 

Genlerine güveniyor

 

Rooney ise, “Evrimsel olarak bir kişinin aynı genleri paylaştığı başka birini çekici bulması imkânsız. Bu nedenle çocuklarım arasında bir gün bir şeyler olmasından kesinlikle endişe duymuyorum” dedi. Sperm bağışçısı, ailesinde 5 nesildir hiçbir genetik hastalığın görülmediğini de belirtti ve “Genlerimde bir bozukluk olduğunu düşünsem bu işe girişmezdim” dedi.

Yasal sperm bağışı klinikleri, ailelere aynı  sperm bağışçısını kullanan kişilerin kimliklerini açıklıyor ve bu sayede sperm bağışçısı yardımı ile dünyaya gelen çocukların bir gün farkında olmadan ensest ilişki yaşaması engellenmiş oluyor.

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