4.2 milyon emekliye 'zam' müjdesi

Ankara 17. İş Mahkemesi’nden yaklaşık 4 milyon 200 bin işçi emeklisine müjdeli karar çıktı.



Hürriyet’in haberine göre; Ankara 17. İş Mahkemesi, Ecevit Hükümeti döneminde çıkarılan kararnameye göre, aktif çalışan işçiler ile memur ve memur emeklilerine ödendiği halde işçi emeklilerine ödenmeyen zammın verilmesi gerektiğine hükmetti. SGK’nın kararı temyiz etmesi bekleniyor. Kararı Yargıtay da onaylarsa, 2003 yılında emekli aylığı alan tüm emekliler "eksik" ödemeden kaynaklı aylık farklarını, yasal faizi eklenerek 2003’ten itibaren birikimli olarak alabilecekler.



Hukuk mücadelesi başlatıldı



2002’de Ecevit Hükümeti’nin çıkardığı 2002/4847 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre, çalışan ve emeklilere ek zam verildi. Bu kararnameden işçi emeklileri yararlanamadan işbaşına gelen AKP Hükümeti 2003’te bu kararnameyi kaldırdı.



Türkiye İşçi Emeklileri Derneği, Nadir Üşekçioğlu (70) adlı emekliye Ankara 17. İş Mahkemesi’nde dava açtırdı.



Avukat Yavuz Dersan’nın hazırladığı dava dilekçesinde, "Kararnameye göre işçi ve memurun 31.12. 2002 yılı maaşına verilen zamdan doğan farkın işçi emeklilerine de ödenmesi gerektiği" vurgulanarak, "31.12.2002’de bu kararname yürürlükte olduğuna göre; 2003’te kaldırılan kararname geriye yürümez" denildi. Mahkeme de bu istemi kabul etti.



Mahkeme, dilekçedeki bununla bağlantılı 2007 Merkezi Bütçe Kanununa göre, 2006 yılı Aralık ayı maşlarına 3.58 oranında zam gerekirken, Bakanlar Kurulu kararı gereği 1.33 oranında artış yapıldığı iddiasını kabul ederek, işçi emeklilerine yüzde 2.25’lik bir eksik ödeme oluştuğuna ve bunun 2003 yılından itibaren yasal faiziyle birlikte mağdur emekli Üşekçioğlu’na ödenmesi gerektiğine de hükmetti.



Eksik ödemeler hesaplandı



Mahkeme, Avukat Ertuğrul Yalçın’ın, 2003 Ocak ayından, davanın açıldığı 2007 yılı Ocak ayına kadar eksik ödemeler toplamı olan bin 837.07 TL’nin davacıya ödenmesini de benimsedi. Bu alacağa dava tarihinden itibaren yasal faizinin uygulanması da karara bağlandı. Davacının dava tarihinde 709,31 TL olan emekli aylığı da 771,96 TL’ye yükseltildi.

