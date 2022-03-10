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42 lise öğrencisi, ishal ve kusma şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan öğrencilerden 30'u taburcu edildi

10 Mart 2022 16:10

Ardahan'da yatılı eğitim gören 42 lise öğrencisi, ishal ve kusma şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı.

Vali Hüseyin Öner, il merkezindeki Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 42 öğrencinin ishal, kusma ve mide bulantısı şikayeti üzerine ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldığını söyledi.

Öğrencilerden 30'unun tedavilerinin ardından taburcu edildiğini aktaran Öner, "9'unun tedavisi sürüyor, 3'ü ise müşahede altında. Çocuklarımızın sağlık durumlarına ilişkin çok şükür şu anda ciddi bir durum yok. Doktorlarımız gerekeni yapıyor. Sağlık durumları son derece iyi şükür" dedi.

Vali Öner, öğrencilerin yedikleri yemek ve içtikleri sudan numune alındığını kaydetti.

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