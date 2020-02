42 gün hastanede kalan Cem Özer: Nekrofili bir milletiz

Afyonkarahisar'daki film çekimleri sırasında geçirdiği kazanın ardından tedavi gördüğü hastanede geçirdiği sara nöbeti nedeniyle 42 gün hastanede kalan oyuncu Cem Özer, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sağlık durumunun her gün daha iyiye gittiğini söyleyen Özer, " Ölü seviyoruz, cenazelerde en çok ben severdim şovları yapıyoruz. Bir insanın heykelini dikip, adını yaşatacaksanız onu ölmeden yapın. Ben ölmeden o cenaze törenini yaşadım" dedi.

Oyuncu Cem Özer, tedavi gördüğü hastanede sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Şu an sağlık durumumun iyi olduğunu söyleyen Özer, "Tabii ki daha iyi günlerimiz oldu, ama oldukça iyi. Her gün daha iyiye gidiyor. Fizik tedaviyle devam ediyoruz. Zor günler geçirdik, ama her şerde bir hayır vardır. Bundaki hayır da şu oldu; beni çok seven insanlar varmış, benim çok sevdiği insanlar varmış. Bunu fark ettim. Şunu söylemek istiyorum; Sevdiğinizi biri varsa bunu ona sağlıklıyken gösterin. Gerçekten o anlamda çok duygulu günler geçirdim” dedi.

"Nekrofili bir milletiz"

“Hiç ummadığım kişiler geldi, hiç ummadığım kişiler benim için gözyaşı döktü ve ben bu saatten sonra o insanları bırakmayacağım” vurgusunda bulunan Özer sözlerini, “Sadece tanıdığım sevenler değil, tanımadığım insanlar da var. Afyon’dan kaymak mı gelmedi, Kayseri’den pastırma, Trabzon’dan tereyağı mı gelmedi? Kemik suyuna çorbalar… Aşçılarından şeflerinden çorbalar, reçeller… Hepsinin üstünde güzel notlar var. Sayamayacağım kadar şey. Bu beni çok duygulandırdı. Hep şey derdim; Biz nekrofili (ölü sevici) bir milletiz ya. Ölü seviyoruz, cenazelerde en çok ben severdim şovları yapıyoruz. Bir insanın heykelini dikip, adını yaşatacaksanız onu ölmeden yapın. Ben ölmeden o cenaze törenini yaşadım" diye konuştu.

Kırığa rağmen 2-3 gün çekimler devam etti

Kazanın film setinde rol gereği atladığı bir çukurda bacağının kırılmasıyla meydana geldiğini kaydeden Cem Özer, bacağının kırılmasına rağmen 2-3 gün boyunca çekimlere devam ettiğini söyledi. Özer, "Ben yönetmen Sinan Çetin'e gerekli önlemlerin alınması karşılığında çukura atlayabileceğimi söyledim. Sinan Çetin öyle çekeceğini söylediler. Çukurdaki çalı çırpıyı kaldırmadılar. Ben de göremeyip çukurun karşı duvarına çarptım" dedi.

Öte yandan Özer, evinde düşerek yaralanan sanatçı Mehmet Ali Erbil'in de bir an önce iyileşmesi için dua ettiğini söyledi.