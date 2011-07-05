'42 general emekli edilecek' iddiası

T24- Hükümetin geçen yıl uyguladığı "ne terfi ne de emeklilik" formülüne bu kez sıcak bakmadığı, Balyoz davası kapsamındaki 42 generali emekli etme eğiliminde olduğu iddia edildi.

Bu yılki Yüksek Askeri Şûra’da (YAŞ), Balyoz Darbe Planı kapsamında tutuklanarak cezaevine giren general ve amirallerin durumu nedeniyle büyük bir kriz yaşanması bekleniyor.

Geçen yıl 3 komutan için “ne terfi ne de emeklilik” formülünü uygulayan AK Parti Hükümeti'nin, bu yıl tutuklu bulunan 42 general ve amirali emekliye sevk etme eğiliminde olduğu ileri sürüldü.

Hükümet, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanması beklenen Orgeneral Hasan Iğsız’ı emekliye sevk ettiği şûrada, Balyoz Darbe Planı iddialarına adı karışan isimler için “ne terfi ne de emeklilik” formülünü hayata geçirmişti.

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, bu yıl ise söz konusu isimler emekliye sevk edilecek. Bu durumda ise tutuklu bulunan isimlerin “masumiyet karinesi”nin ihlal edilmesi, beraat etmeleri durumunda ise askeri kariyerleri açısından telefasi mümkün olmayan bir zarara yol açılacağı tartışması yaşanacağına dikkat çekildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasası’na göre, haklarında açılan dava kapsamında tutuklananlar, daha sonra salıverilseler dahi terfi edemiyorlar. Bu yüzden bu seneki şûrada terfi sırasında bulunan 14 ismin bu şansını yitirdiği değerlendiriliyor.

Korgeneral Nejat Bek, Korgeneral Korkut Özarslan, Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, Korgeneral Korcan Pulatsü, Korgeneral Ziya Güler, Tümgeneral Abdullah Dalay, Tümgeneral Salim Erkal Bektaş, Tümgeneral Ahmet Yavuz, Tümgeneral İhsan Balabanlı, Tümamiral Mücahit Şişlioğlu, Tümgeneral Beyazıt Karataş, Tuğamiral Ahmet Türkmen, Tuğgeneral Kasım Erdem ve Tuğgeneral Ali Aydın 2011’de terfi sırasında bulunuyordu. Şimdi terfi edemeyecek bu isimlerin emekliye sevk edileceği belirtiliyor.

2008 yılında terfi eden ve 4 yıllık rütbe bekleme süresi 2012 yılında dolacak olan 12 general ve amiral arasına şu isimler var: “Korgeneral Yurdaer Olcan, Koramiral Kadir Sağdıç, Tümgeneral Hasan Fehmi Canan, Tümgeneral Bekir Memiş, Tümamiral Cem Gürdeniz, Tümgeneral Nedim Göngör Kurubaş, Tuğgeneral Gökhan Gökay, Tuğgeneral Ömer Mimiroğlu, Tuğamiral Turgay Erdağ, Tuğamiral Fatih Ilgar, Tuğamiral Cem Aziz Çakmak, Tuğamiral Levent Erkek.” 2009 yılında terfi eden Tümamiral Ali Semih Çetin, Tümgeneral Nurettin Işık, Tümamiral Soner Polat, Tümgeneral İsmail Taş, Tuğgeneral Hakan Akkoç, Tuğamiral Levent Görgeç veTuğgeneral Mustafa Erhan Pamuk’un önünde ise bir dahaki Yüksek Askeri Şûra için 2 yıl bulunuyor. Dava bu tarihe kadar sonuçlanmazsa bu isimler de terfi edemeyecek.

2010 yılında terfi eden 5 isim Korgeneral Turgut Atman, Tümgeneral Bülent Kocababuç, Tümamiral Ahmet Sinan Ertuğrul, Tümamiral Erdem Caner Bener ve Tuğgeneral Mehmet Eldem’in önünde ise 3 yıl bulunuyor.

Ağustos ayında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na atanması beklenen Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı ile Korgeneraller Korcan Pulatsü ve Ziya Güler’in tutuklanması, YAŞ’ta atama krizini gündeme getirdi. YAŞ’ta ya mevcut komutan Hasan Aksay’ın görev süresi uzatılacak ya da Hava Kuvvetleri Lojistik Komutanı Korgeneral Mehmet Erten terfi ettirilerek, doğrudan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na atanacak. Erten yaş haddi nedeniyle sadece 2 yıl orgeneral rütbesinde kalabiliyor.