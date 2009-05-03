42 bin yıllık mamut sütü

Rusya’nın kuzeyinde Sibirya’da 2007 yılında göl kenarında bulunan altı aylık yavru mamut fosili, mamut ırkının yeniden canlandırılması için umut oldu.



Eksi 15 derecede hiç bozulmadan günümüze kadar gelen Lyuba adı verilen 50 kilogram ağırlığındaki dişi mamut yavrusunun midesinde annesinden emdiği süt tespit edildi.



Araştırmaya katılan dünyaca ünlü fosilci Fransız Bernard Buigues,on yıl içinde topladıkları kan hücreleriyle klonlama yapabileceklerini belirtti.



Bir başka Fransız araştırmacı Yves Coppens ise, “Amacımız ‘Jurasic Park’ıyaratmak değil. Biz sadece nesli tükenen hayvanları yeniden dünyaya getirilip getirilemeyeceğini araştırıyoruz” açıklamasında bulundu.



Lyuba hakkında National Georgaphic dergisi için bir araştırma hazırlayan Amerikan Michigan Üniversitesi paleontologlarından Daniel Fisher, “85 santimetre boy ve 130 metre uzunluğunda iri bir köpek büyüklüğünde olan bu mamut yavrusu şimdiye kadar dünya üzerinde bulunmuş en iyi korunan fosil olma özelliğini taşıyor. Muhtemelen çamura saplanarak hayatını kaybetti. Buz çağı hakkında çok şeyler öğretebilir” diye konuştu.



Lyuba’yı klonlamak için tüm imkanların olduğunu belirten Rus Zooloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı Alexei Tikhonov, 42 bin yıldır donmuş vaziyette bulunan hücrelerin buna elverişli olmadığını ifade etti.

